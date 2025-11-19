聽新聞
人流換金流 北車商場下月招商

聯合報／ 記者林海余弦妙胡瑞玲／台北報導
台北車站商場招商案將於十二月公告，國內主要零售百貨業者、逾十家廠商無不摩拳擦掌，北車商場爭奪戰即將開打。記者蘇健忠／攝影
台北車站商場招商案將於十二月公告，國內主要零售百貨業者、逾十家廠商無不摩拳擦掌，北車商場爭奪戰即將開打。記者蘇健忠／攝影

交通部昨舉辦招商大會，備受矚目的台北車站商場也將重新招標，預計十二月公開招商。交通部長陳世凱說，這不是單純拉皮，而是把北車打造成真正的「國門級商旅核心」，預計民間投資金額約七點六億元。由於台北車站商場有人流保證，也有不少業者已經公開或私下表態將投入競逐。

台北車站商場將重新招標的消息在今年中傳出後，就一直受到各方關注，作為全台人流最密集的車站，商機也不容小覷，現有的經營者微風集團在二○六年得標後，讓台北車站改頭換面，創造的營業額最高更達到約卅億元，因此包括微風、新光三越、京站、冠德、統一、東森等多家業者表態或被點名。

陳世凱說，目前台北車站招標案都按照進度再走，希望透過更新案可以讓大家看到一個與過去完全不一樣、煥然一新的台北車站，未來不管是商場、候車空間，或是整體的電力系統及消防設施等都有新的改變。

台鐵此次的招標條件，細節仍須等十二月才能知曉，根據現有資料，這次招標年限為「十五加八」年，包括台北車站的二樓、一樓與地下一樓，營業面積約四千三百坪，並採最有利標決標方式，除了土地租金外，也會收取固定權利金，也就是所謂的包底抽成，推估每年可為台鐵帶來二至三億元的收入。

昨天的招商大會現場，台鐵攤位吸引最多業者詢問，已有十多家零售與百貨業者表達興趣，包括現任經營者微風集團也在場關注潛在競爭者。台鐵透露，「目前大概有十幾家業者表達意願，大家能想到的零售百貨業者幾乎都有來打聽」，顯示北車案市場熱度相當高。

包括冠德、統一、新東陽、大成、東森與誠品等多家食品、零售業者都在競逐名單內，百貨龍頭新光三越副董事長兼總經理吳昕陽也透露，有在評估這個案子。此外，與台北車站僅隔一條市民大道的京站總經理王大政更說，「一定會去投標」。

而現有經營者微風的表態最為堅決，微風策略長廖曉喬說，下半年集團的重頭戲就是決戰北車，雖然「十面埋伏，但我們勢在必得。」而誠品表示，細節尚未公告，還需要再研究；冠德旗下環球購物中心則保守表示，目前仍以既有八店經營為主。

