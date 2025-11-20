民間投資 全年衝2,000億
財政部昨（19）日公布最新統計，今年截至11月中民間參與公共建設案件簽約來到113件，民間投資金額為1,442億元，預估全年民間投資金額上看2,000億元，其中高雄市將蟬聯全國地方政府招商王。
財政部促參司長張素珍表示，在各機關共同努力推動下，截至14日，民參案件簽約113件、民投金額1,442億元，其中依促參法辦理52件、簽約金額197億元，其中簽約促參案件中，以環境汙染防治設施類別的「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」民投金額最高、約164.86億元。
張素珍透露，再加上目前還在議約案件，包括新竹縣湖口鄉大型物流中心BOO案、台中市文山焚化廠BOT案等約22案，今年全年民間參與公共建設投資金額上看2,000億元，為近15年來第二高。
今年截至11月中，中央部會招商王為財政部，完成13件廣義民參案件、簽約金額為98億元，其次為交通部七件、簽約65億元，農業部以五件、4億元排名第三。
地方政府部分，高雄市政府以12件、總簽約金額896億元遙遙領先其他縣市、蟬聯招商王，第二名為新北市13件、147億元，台南市政府第三、簽約六件、簽約金額為92億元。
官員解釋，高雄市除了AI智能高效焚化爐BOT案民投金額近150億元，其他還包括捷運橘線O10站開發案民投金額近240億元、黃線Y15土地開發案約139億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言