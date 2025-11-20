民間投資 全年衝2,000億

勞保局統計顯示，截至今年8月為止，接近200萬名勞工正領取勞保老年年金，平均每人月領金額1.9萬餘元，半數月領2萬元以上。但是各行各業薪資水準有別，有高薪行業勞工平均月領3.3萬元以上，某些低薪行業退休勞工月領只有1.6萬餘元，只有高薪行業勞工的一半，高低薪差異性明顯反映在勞保退休金。哪個行業是退休後領取的老年年金最多的幸運兒？如果是一次領，又是哪個行業領最多？

2025-11-20 07:00