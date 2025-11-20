快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

微風集團經營台北車站商場已長達18年，最高每年注入約30億元營收，為集團旗下小金雞。如今19.5年營運合約即將於明年到期，北車商場去留成為微風近來極具關鍵之戰。

近幾年百貨業受到出國潮和內需市場不景氣影響，經營壓力逐漸增加，精品業壓力尤大。微風集團百貨包含微風廣場、微風信義與微風南山等，長期以精品為市場定位，北車商場以日常零售、餐飲需求定位為主，對集團營運具一定重要性。

微風日前表示，對於北車商場爭奪戰，集團充滿信心，更是「勢在必得」，由於微風擁有主場優勢，將使出兼具軟體、硬體與營業體驗的「三刀流」策略，力求擊退所有競爭者。

人流換金流 台北車站商場下月招商

交通部昨舉辦招商大會，備受矚目的台北車站商場也將重新招標，預計十二月公開招商。交通部長陳世凱說，這不是單純拉皮，而是把北...

北車商場…金雞母或雞肋 看台鐵條件開多高

台北車站商場將重新招標，目前看來競爭者眾，有意願的業者，都看好作為全台人流量最大的車站，台北車站商場有人潮保證，招商難度...

北車商場競標大戲上場 營運年限延長至15+8年 極具誘因

交通部昨（19）日舉辦招商大會，備受關注的台北車站商場ROT案名列案源之一，預計12月底上網公告，採最有利標，預估民間投...

北車商場爭奪戰 微風「三刀流」策略 勢在必得

微風集團經營台北車站商場已長達18年，最高每年注入約30億元營收，為集團旗下小金雞。如今19.5年營運合約即將於明年到期...

民間投資 全年衝2,000億

財政部昨（19）日公布最新統計，今年截至11月中民間參與公共建設案件簽約來到113件，民間投資金額為1,442億元，預估...

