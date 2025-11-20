北車商場爭奪戰 微風「三刀流」策略 勢在必得
微風集團經營台北車站商場已長達18年，最高每年注入約30億元營收，為集團旗下小金雞。如今19.5年營運合約即將於明年到期，北車商場去留成為微風近來極具關鍵之戰。
近幾年百貨業受到出國潮和內需市場不景氣影響，經營壓力逐漸增加，精品業壓力尤大。微風集團百貨包含微風廣場、微風信義與微風南山等，長期以精品為市場定位，北車商場以日常零售、餐飲需求定位為主，對集團營運具一定重要性。
微風日前表示，對於北車商場爭奪戰，集團充滿信心，更是「勢在必得」，由於微風擁有主場優勢，將使出兼具軟體、硬體與營業體驗的「三刀流」策略，力求擊退所有競爭者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言