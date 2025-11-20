快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

北車商場競標大戲上場 營運年限延長至15+8年 極具誘因

經濟日報／ 記者余弦妙侯思蘋／台北報導
交通部19日舉辦招商大會，備受關注的台北車站商場ROT案名列案源之一，預計12月底上網公告。記者蘇健忠／攝影
交通部19日舉辦招商大會，備受關注的台北車站商場ROT案名列案源之一，預計12月底上網公告。記者蘇健忠／攝影

交通部昨（19）日舉辦招商大會，備受關注的台北車站商場ROT案名列案源之一，預計12月底上網公告，採最有利標，預估民間投資金額約7.6億元，營運年限由原本「12+6」年延長至「15+8」年，更具誘因。

車商場現由微風集團經營，合約將於2026年7月24日到期，由於這次微風不再有優先議約權，加上台北車站人流旺盛、商機可期，競爭者眾，許多業者已摩拳擦掌，等待交通部釋出招商訊息。

交通部昨日召開年度招商大會，北車商場ROT案是亮點案件之一。昨日招商大會現場，各攤位中以台鐵吸引最多業者，包含微風集團也在場關注潛在競爭者，台鐵透露，「目前大概有十幾家業者表達意願，大家能想到的零售百貨業者幾乎都有來打聽」，顯示此案炙手可熱。

市場則傳出，有意投標業者除微風集團外，包括百貨業者新光三越、冠德環球，超商雙雄，其他實力堅強的國道商場經營者如大成（1210）、新東陽等，共有逾十家廠商參與投標，是前次五倍以上，預估得標價將相當驚人。

微風策略長廖曉喬表示，北車商場爭奪戰是集團年底重頭戲，微風除要與其他對手競爭，還要與自己競爭，努力做到最好，微風擁有主場優勢，但一切仍需等招標條件公布後，才能擬定對策應對，並喊話「決戰北車，勢在必得」。

廖曉喬說，微風花超過15年心血精雕細琢北車商場，更吸引其他國家觀摩，是微風最具代表性商場之一。

哪種行業勞保年金領最多？月領3.3萬不是金融、科技業

勞保局統計顯示，截至今年8月為止，接近200萬名勞工正領取勞保老年年金，平均每人月領金額1.9萬餘元，半數月領2萬元以上。但是各行各業薪資水準有別，有高薪行業勞工平均月領3.3萬元以上，某些低薪行業退休勞工月領只有1.6萬餘元，只有高薪行業勞工的一半，高低薪差異性明顯反映在勞保退休金。哪個行業是退休後領取的老年年金最多的幸運兒？如果是一次領，又是哪個行業領最多？

北車商場競標大戲上場 營運年限延長至15+8年 極具誘因

交通部昨（19）日舉辦招商大會，備受關注的台北車站商場ROT案名列案源之一，預計12月底上網公告，採最有利標，預估民間投...

北車商場爭奪戰 微風「三刀流」策略 勢在必得

微風集團經營台北車站商場已長達18年，最高每年注入約30億元營收，為集團旗下小金雞。如今19.5年營運合約即將於明年到期...

民間投資 全年衝2,000億

財政部昨（19）日公布最新統計，今年截至11月中民間參與公共建設案件簽約來到113件，民間投資金額為1,442億元，預估...

