聽新聞
0:00 / 0:00
明年經濟 一字預測／劉宗聖選「智」 黃昭棠挑「震」
經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，元大投信董事長劉宗聖選「智」，富邦投信董事長黃昭棠選「震」。
劉宗聖表示，選「智」是因為智能經濟（AI）發展年，從硬體製造整合延伸到軟體創新應用，更是從人工到軍工，從台美到全球。
黃昭棠指出，選「震」是因地緣政治風險、美中關稅戰，「川普投顧」任何一個動作可能就會造成市場劇烈震盪，這個趨勢明年感受會愈來愈強烈。因此在震源很多的狀況下，雖然市場展望正向，但投資不適合過度運用槓桿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言