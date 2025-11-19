董事學會報告示警 台灣家族企業市值占比10年減半

台灣董事學會發起人蔡鴻青今天表示，台灣家族企業市值占比10年間從64%掉到32%，在股東總報酬分析中，有43%、522家的家族企業股價與股利皆落後市場。

台灣董事學會今天舉辦2025第14屆華人家族企業年度論壇，並同步發布2025「華人家族企業關鍵報告」。

蔡鴻青指出，台灣家族企業現今面臨3大警訊，包括家族企業市值占比10年腰斬；市值成長速度僅為市場的1/2；另外，在股東總報酬分析中，有43%、522家的家族企業股價與股利皆落後市場。他強調，這不是產業問題，而是是否選對領導人，對的領導決定了企業能否穿越下一個10年。

蔡鴻青說，調查報告揭示另一項數據，對的領導人帶領的家族企業，與沒有作為的家族企業，10年市值差距達5倍、淨利差距更達9倍。因此，接班是「找解方」的過程，老闆不要只「坐著聽」，要「起而行」。上一代、下一代與專業經理人必須跳3人探戈，共同打造現代化治理架構。

論壇邀請企業二代與宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮參與，正崴精密董事長室特助郭守富、帝寶工業總經理室特助許智博、FEAL執行長侯郁琳等企業二代分享在家族企業工作的經驗。

施振榮表示，他「反潮流」，反家族企業，喜歡別人（經理人）當他所創立企業的董事長，兒子早就知道不會接班了，宏碁集團都是經理人當家。