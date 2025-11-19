快訊

中央社／ 台北19日電
台灣董事學會發起人蔡鴻青。記者余承翰／攝影
台灣董事學會發起人蔡鴻青。記者余承翰／攝影

台灣董事學會發起人蔡鴻青今天表示，台灣家族企業市值占比10年間從64%掉到32%，在股東總報酬分析中，有43%、522家的家族企業股價與股利皆落後市場。

台灣董事學會今天舉辦2025第14屆華人家族企業年度論壇，並同步發布2025「華人家族企業關鍵報告」。

蔡鴻青指出，台灣家族企業現今面臨3大警訊，包括家族企業市值占比10年腰斬；市值成長速度僅為市場的1/2；另外，在股東總報酬分析中，有43%、522家的家族企業股價與股利皆落後市場。他強調，這不是產業問題，而是是否選對領導人，對的領導決定了企業能否穿越下一個10年。

蔡鴻青說，調查報告揭示另一項數據，對的領導人帶領的家族企業，與沒有作為的家族企業，10年市值差距達5倍、淨利差距更達9倍。因此，接班是「找解方」的過程，老闆不要只「坐著聽」，要「起而行」。上一代、下一代與專業經理人必須跳3人探戈，共同打造現代化治理架構。

論壇邀請企業二代與宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮參與，正崴精密董事長室特助郭守富、帝寶工業總經理室特助許智博、FEAL執行長侯郁琳等企業二代分享在家族企業工作的經驗。

施振榮表示，他「反潮流」，反家族企業，喜歡別人（經理人）當他所創立企業的董事長，兒子早就知道不會接班了，宏碁集團都是經理人當家。

董事長 施振榮 正崴精密
中油三接工程案挨批浪費公帑 泛亞工程員工：沒得標就說弊案圖利？

近期中油三接工程案出現工程款估值爭議，讓中油背上浪費公帑的罵名，對此與皇昌營造一起拿下標案的得標廠商泛亞工程之第一線執行...

經濟學人批「台灣病」 龔明鑫秀數據反嗆有病：台灣經濟是模範生

「經濟學人」批評台灣經濟有「台灣病」，經濟部長龔明鑫今天在一場演講中拿出經濟數據反嗆經濟學人，表示台灣經濟表現很好，是模...

龔明鑫：台積洩密疑雲 影響國安

台積電再傳疑似洩密案，且這次對象是前技術研發暨企業策略發展資深副總羅唯仁，經濟部長龔明鑫指出，洩密一事影響國家安全利益等...

國人赴日韓工作成長最大 年輕人居多

主計總處發布去年國人赴海外工作情形，隨著疫情因素減緩，加上國內大廠在海外積極布局，去年赴海外工作人數六十六點六萬人，創五...

寶佳拚入主 陳瑞隆辭中工董事

中工昨天公告，中石化法人董事代表人陳瑞隆請辭，理由為「個人主觀與客觀因素」，引發外界對中工經營權攻防的聯想。尤其目前正值...

董事學會報告示警 台灣家族企業市值占比10年減半

台灣董事學會發起人蔡鴻青今天表示，台灣家族企業市值占比10年間從64%掉到32%，在股東總報酬分析中，有43%、522家...

