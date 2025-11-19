中油三接工程案挨批浪費公帑 泛亞工程員工：沒得標就說弊案圖利？

近期中油三接工程案出現工程款估值爭議，讓中油背上浪費公帑的罵名，對此與皇昌營造一起拿下標案的得標廠商泛亞工程之第一線執行員工孫幼慈19日具名以公開信指出，中油撙節經費，嚴格把關到「斤斤計較」，最後才能如期如質完成；「七接工程規模高達548億元，隻字未提，卻對工程金額165.9億元如期如質的完成三接第一期工程，用放大鏡檢視，這讓那些盡忠職守的公務員情何以堪，更是對台灣海事營造的嚴重傷害。

她強調，對營造廠而言、因中油嚴格把關、自身被砍金額當然十分不悅，不過對於中油員工專業盡職的「斤斤計較」，感到由衷敬佩，但中油員工的努力不但沒有掌聲，「卻被未得標廠商放話污衊」，對於這一切實在不可思議。

孫幼慈在公開信中表示，「自己得標就是價錢合理，沒得標就是弊案圖利」，不僅傷害本土廠商好不容易建立起的自主能力，更是對台灣海事營造的嚴重傷害。

孫幼慈指出，三接工程無論是一期或二期，為了維護藻礁生態，加上藻礁環境差異影響，工程施作困難重重；尤其中油員工讓人佩服他們的專業與執著，如今未得標廠商自述爆料，就一竿子打翻所有中油員工的努力，更被抹黑認定投標舞弊，這是傷害本土廠商願意投資、好不容易建立台灣的自主能力，更嚴重傷害台灣營造業的發展。

以下為聲明全文：