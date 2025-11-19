中油三接工程案挨批浪費公帑 泛亞工程員工：沒得標就說弊案圖利？
近期中油三接工程案出現工程款估值爭議，讓中油背上浪費公帑的罵名，對此與皇昌營造一起拿下標案的得標廠商泛亞工程之第一線執行員工孫幼慈19日具名以公開信指出，中油撙節經費，嚴格把關到「斤斤計較」，最後才能如期如質完成；「七接工程規模高達548億元，隻字未提，卻對工程金額165.9億元如期如質的完成三接第一期工程，用放大鏡檢視，這讓那些盡忠職守的公務員情何以堪，更是對台灣海事營造的嚴重傷害。
她強調，對營造廠而言、因中油嚴格把關、自身被砍金額當然十分不悅，不過對於中油員工專業盡職的「斤斤計較」，感到由衷敬佩，但中油員工的努力不但沒有掌聲，「卻被未得標廠商放話污衊」，對於這一切實在不可思議。
孫幼慈在公開信中表示，「自己得標就是價錢合理，沒得標就是弊案圖利」，不僅傷害本土廠商好不容易建立起的自主能力，更是對台灣海事營造的嚴重傷害。
孫幼慈指出，三接工程無論是一期或二期，為了維護藻礁生態，加上藻礁環境差異影響，工程施作困難重重；尤其中油員工讓人佩服他們的專業與執著，如今未得標廠商自述爆料，就一竿子打翻所有中油員工的努力，更被抹黑認定投標舞弊，這是傷害本土廠商願意投資、好不容易建立台灣的自主能力，更嚴重傷害台灣營造業的發展。
以下為聲明全文：
最近因三接工程案，讓中油背上浪費公帑的罵名，得標的廠商泛亞及皇昌兩家公司也被社會大眾用放大鏡檢視，她身為泛亞公司的一份子雖深感不平，更替中油公司競競業業的液工處同仁感到委屈。
三接工程無論是一期或二期，泛亞和皇昌都按規定競標；工程施作初期因受藻礁環境差異的影響，工程施作困難重重，兩家公司墊款金額最高達25億元。
政府為了維護藻礁生態，決定再外推455公尺，中油一期預算也從220億元不斷限縮，不僅降至172億元、更減帳48億元，但在中油公司不斷的督促下，最終三接不負期望「提前半年多完工」；過程中，為撙節經費，中油嚴格把關、可謂「斤斤計較」，最後以165.9億元如期如質的完成三接第一期工程。
對承攬的營造廠而言、被砍金額當然十分不悅，但對盡職把關的中油員工，讓合作廠商都不得不佩服他們的專業與執著，如今未得標廠商自述爆料就一竿子打翻中油員工的努力，更認定投標舞弊、實在不可思議。
以今年已發包七接工程來說，七接與三接工程規模相當，同樣是建港標和圍堤外推標工程，無論是工作條件、海氣象及可工作天數等，七接均較三接工程容易的多；但七接一標258.8億元由東丕營造得標，另一標外推圍堤標的金額289.6億元由宏華營造拿下，兩標讓七接工程金額合計高達548.4億元，怎麼沒人提？怎麼沒有人說這裡面有弊案？價錢不合理？
試想七接若以94億元、150億元能做得起嗎？「自己得標就是價錢合理，沒得標就是弊案圖利」，台灣的海事工程過去一直看外國廠商的臉色，如今本土廠商願意投資、好不容易建立台灣的自主能力，但為了得標造謠毀謗，嚴重傷害台灣營造業的發展。
天然氣發電是台灣工業的命脈，「三接如期如質完成非但沒有掌聲，反被未得標廠商放話污衊」，這讓那些盡忠職守的公務員情何以堪，更是對台灣海事營造的嚴重傷害。
泛亞員工 孫幼慈
