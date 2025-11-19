國發會駁「台灣病」 葉俊顯：順差來自產業升級、非壓低匯率

近日《經濟學人》以「台灣病」形容新台幣遭低估，再度點燃外界對台灣貨幣政策的討論。對此，國發會主委葉俊顯首度回應，強調順差擴大並非靠匯率貶值「撐出來」，而是反映台灣產業結構升級、半導體與資通訊產品在全球AI浪潮下競爭力走強。他指出，新台幣屬淺碟型市場、匯率由供需決定，政府維持充裕外匯存底是為確保金融安全，而非刻意壓低匯價。

葉俊顯指出，經常帳順差擴大，主要反映我國產業結構升級與高科技產品的國際競爭力日益提升。過去台灣出口以傳統製造為主，產品替代性高，匯率貶值有助提升出口競爭力；但隨著我國產業升級轉型，出口轉向電子、半導體等高附加價值，且具技術門檻與獨特性的產品，全球AI與數位轉型趨勢推升晶片需求，帶動我國資通訊與電子出口成長強勁。此外，2021年新台幣升值至28元新台幣兌一美元的價位，同年我國出口年增29.3%，顯示貶值並非我國出口及經常帳順差主因。

葉俊顯說，我國為小型開放經濟體，外匯市場屬於淺碟型，易受國際資本流動及出口商資金運作影響。新台幣匯率由市場供需決定，受外人投資、出口商資金配置及國際局勢等多重因素波動。惟因我國尚未加入國際金融組織，為維持經濟安全與金融穩定，必須維持充裕且具備即時調度能力的外匯存底，始能因應全球景氣波動及突發性風險，確保國家金融韌性。

葉俊顯強調，我國經濟發展雖表現亮眼，但面對社會結構與國際變局的挑戰。政府將持續推動產業升級轉型，強化產業韌性、擴大社會投資，改善所得分配，並以務實態度回應社會關切，推動經濟永續與包容發展。