全世界都在競爭電力！電力設備價格漲、交貨久 台電董座也傻眼

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電董事長曾文生。記者許正宏／攝影
台電董事長曾文生19日表示，「全世界都在競爭電力」，所有電力設備都漲很多。一個變壓器過去要排12個月至18個月，現在要排24個月，甚至美國報告顯示要排60個月，他直言「看到都傻眼」，全世界電力設備競爭非常激烈，包括天然氣機組。

曾文生今日出席「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」致詞時作上述表示。他提到，最近全世界都在討論電力的問題，這是很特別狀況。自2020年開始，遇到兩個浪潮，一個是淨零，推動電器化社會，將其他能源轉換成電力，因此電力需求增加。

他表示，第二是最近與我貿易密切有關國家，紛紛投入AI，AI用電量是突顯的高峰，與經濟成長率沒有關係，拉動電力龐大需求。這樣局部性龐大需求，連帶使台電思考要如何安排負載、電網如何調節、電力如何使用等問題。

他表示，除了供應端效率提升外，使用端效率也會跟進，將資源提供出來，曾文生特別點名中鋼（2002）和台積電（2330），就是從需求端對電網穩定做出貢獻。

曾文生 台電 台積電 中鋼
