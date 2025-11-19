快訊

影／雄女「制服改造片」掀乖乖牌爭議 學姐黃捷發聲了

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

手插口袋送客…陸外交部司長見日本外務省官員 這穿搭疑洩北京1訊號

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟學人「台灣病」說 國發會：半導體出口不受匯率影響

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會主委葉俊顯。圖／本報資料照片
國發會主委葉俊顯。圖／本報資料照片

英國「經濟學人」日前報導，台灣央行長期壓低台幣匯率，導致民眾購買力受損，並將此形容為「台灣病」。對此，國發會主委葉俊顯表示，台灣半導體出口，因為產品獨特性、難以取代，已不受匯率影響。

自由時報報導，葉俊顯分析，現在台灣的出口結構已經不同，以AI相關伺服器、高階晶片為主力，因為產品有其獨特性，所以不會因為匯率影響競爭力。「經濟學人講的台灣病，在半導體這塊不會發生」。

國發會補充表示，針對經常帳順差擴大，主要反映我國產業結構升級與高科技產品的國際競爭力日益提升，過去台灣出口以傳統製造為主，產品替代性高，匯率貶值有助提升出口競爭力；但隨著我國產業升級轉型，出口轉向電子、半導體等高附加價值，且具技術門檻與獨特性的產品，全球AI與數位轉型趨勢推升晶片需求，帶動我國資通訊與電子出口成長強勁。

國發會表示，2021年新台幣升值至28元新台幣兌一美元的價位，同年我國出口年增29.3%，顯示貶值並非我國出口及經常帳順差主因。

國發會強調，我國為小型開放經濟體，外匯市場屬於淺碟型，易受國際資本流動及出口商資金運作影響，新台幣匯率由市場供需決定，受外人投資、出口商資金配置及國際局勢等多重因素波動，但因我國尚未加入國際金融組織，為維持經濟安全與金融穩定，必須維持充裕且具備即時調度能力的外匯存底，始能因應全球景氣波動及突發性風險，確保國家金融韌性。

國發會強調，我國經濟發展雖表現亮眼，但面對社會結構與國際變局的挑戰。政府將持續推動產業升級轉型，強化產業韌性、擴大社會投資，改善所得分配，並以務實態度回應社會關切，推動經濟永續與包容發展。

台幣匯率 國發會 半導體 葉俊顯
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台東池上萬安田區驚喜連發！彩鷸爸爸育雛、食蟹獴同框現身

政院邀集研商財劃法 地方政府提出三大配套

月世界惡地形再造新風貌 高師大USR推動田寮轉型地方創生

國家檔案館今揭幕啟用 賴總統：以最大開放最小限制為原則

相關新聞

經濟學人批「台灣病」 龔明鑫秀數據反嗆有病：台灣經濟是模範生

「經濟學人」批評台灣經濟有「台灣病」，經濟部長龔明鑫今天在一場演講中拿出經濟數據反嗆經濟學人，表示台灣經濟表現很好，是模...

國發會駁「台灣病」 葉俊顯：順差來自產業升級、非壓低匯率

近日《經濟學人》以「台灣病」形容新台幣遭低估，再度點燃外界對台灣貨幣政策的討論。對此，國發會主委葉俊顯首度回應，強調順差...

全世界都在競爭電力！電力設備價格漲、交貨久 台電董座也傻眼

台電董事長曾文生19日表示，「全世界都在競爭電力」，所有電力設備都漲很多。一個變壓器過去要排12個月至18個月，現在要排...

經濟學人「台灣病」說 國發會：半導體出口不受匯率影響

英國「經濟學人」日前報導，台灣央行長期壓低台幣匯率，導致民眾購買力受損，並將此形容為「台灣病」。對此，國發會主委葉俊顯表...

AI驅動供應鏈新韌性 玉山安永科技論壇指點企業轉型三大關鍵策略

人工智慧（AI）應用趨勢下，許多企業積極數位化轉型及導入AI應用，期望創造更多生產力及正面影響。安永聯合會計師事務所與台...

服務業總薪資跌落十個月新低 住宿、餐飲業獎金縮水近三成

服務業「薪」情冷，住宿及餐飲業面臨嚴峻考驗。依主計總處統計，9月服務業總薪資寫下去年12月以來新低；其中，住宿及餐飲業總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。