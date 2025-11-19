安勤法說會／今年第4季營收、毛利率看增 樂觀2026年營運成長

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠安勤（3479）19日召開法說會，展望後市，安勤預計今年第4季毛利率、營收都有望優於上季。展望2026年，安勤總經理張嘉哲指出，醫療、工業、零售等主要業務皆會成長，加上其他類別如門禁專案持續放量，以及子公司誠屏科技發揮綜效下，對明年營運樂觀看待；法人預估安勤明年營收、獲利將優於今年。

安勤今年第3季毛利率25.8%，季減0.3個百分點，年增0.58個百分點；稅後純益1.41億元，季增60.23%、年減1.4%，每股純益為1.94元。

安勤財務長徐崇恒分析，第3季毛利率下滑，主要是受到匯率、關稅及記憶體缺貨漲價等因素影響，尤其7月毛利率較差。

不過，隨著安勤因應匯率於7月調整過價格，記憶體也跟客戶洽談，期盼能慢慢轉嫁成本，在多重措施執行下，因此8、9、10月毛利率表現都有所提升。安勤預計，今年第4季除了毛利率看增外，營收也將優於第3季。

從安勤產品應用類別來看，截至今年前三季，醫療為27%、其他25%（包含網通、智慧大樓、交通、能源、軍工航太等）、博弈20%、零售17%、工業11%。

展望2026年，張嘉哲指出，醫療、工業、零售及其他業務皆看成長，至於博弈應用則預計持平。此外，2026年毛利率目前先看持平，但有機會向上攀升。

醫療仍是安勤近年最大增長動能，公司看好明年將持續成長，其中，歐洲心導管伺服器今年出貨4千多台，明年增加1千多台至5千台以上，有雙位數成長。至於其他的醫療ODM客戶，絕大多數專案都會從板子轉成系統，因此明年這一塊將會有高成長。

安勤工業應用中，陸系車廠自動化設備訂單先前延宕，但目前已簽完合約，安勤期盼明年第1季開始交貨，對明年工業相關業績將有大幅挹注。此外，安勤切入半導體設備業務，公司看好將是未來重要新成長引擎。

針對產能布局，張嘉哲表示，客戶有不同產能需求，有些希望不要在中國大陸及台灣生產，這方面就需要在越南製造，而部分特殊行業客戶則希望在美國本土生產。

張嘉哲指出，希望非中、非台製造的客戶，安勤會主要在越南、美國製造，目前主要是與仁寶（2324）合作，仁寶越南廠可以支援安勤PCBA及系統組裝。而在美國部分，則評估與仁寶印第安納州廠合作，藉此服務部分特殊客戶，如美國政府或軍工產業。

