AI 驅動供應鏈新韌性 玉山安永科技論壇指點企業轉型三大關鍵策略

人工智慧（AI）應用趨勢下，許多企業積極數位化轉型及導入AI應用，期望創造更多生產力及正面影響。安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會於19日共同舉辦玉山安永科技論壇，以「供應鏈韌性與技術驅動的未來關鍵」為主題，探討AI應用、供應鏈風險管理與跨國投資策略，以及企業如何在變局中掌握機會。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，近年企業供應鏈受到地緣政治與國際政策衝擊，隨著ESG 永續規範、歐盟供應鏈法案及碳關稅加速上路，供應鏈已成為連結營運穩定、風險控制與國際信任的關鍵。企業思考供應鏈風險管理之際，更應培養敏捷度與預警能力，並從地緣政治、政策法規、數位治理、科技應用四面向，打造橫跨供應商、製造、運輸與資訊系統的整合治理策略。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師吳雅君指出，美國總統川普2.0關稅政策的新對等關稅稅率在今年8月7日起正式生效，雖仍有部分國家尚在談判之中，但企業已感受到衝擊。她提出，企業在面對動盪的貿易環境時，應積極打造韌性供應鏈來因應變動，包括運用AI優化關務貿易ERP系統、以跨國策略性投資與併購來建立多國生產基地、施行關務減免及因應措施。針對美國進口關稅減免措施，吳雅君建議企業可利用首次銷售原則(First Sale Rule)降低進口商品的課稅基礎，減少關稅成本；同時可向美國海關申請原產地證明(Certificate of Origin)，明確產品的原產地國，進而調整實質轉型地至較低對等關稅的地區。另外，企業在規劃赴美投資或併購時，應綜合考量地點選擇、投資架構與可行性評估，建立長期營運策略。

安永諮詢服務股份有限公司執行副總經理陳志明表示，地緣政治、技術變遷與駭客攻擊等風險，使得供應鏈韌性的議題持續升溫。國際供應鏈韌性規範趨勢正朝向「關鍵資訊基礎設施保護（CIIP）」與「經濟安全」方向發展，臺灣也積極強化供應鏈資安架構，包括「零信任架構與FIDO機制/供應鏈資安」的導入行動。陳志明建議，企業應盤點第三方風險來源、建立完善的供應鏈資安風險管理框架、落實供應鏈資安控管措施以強化整體韌性，並利用自動化、可視化的平臺掌管風險全貌，管理企業整體的供應鏈風險，強化整體韌性與即時應變能力。

安永企業管理諮詢服務股份有限公司總經理黃昶勳指出，AI 驅動需求暴增、地緣政治與能源轉型加劇不確定性，安永調查78% CEO 認為供應鏈中斷是未來三年最大風險。而供應鏈表現取決於計畫能力，企業必須在原料供應、產能、庫存與客戶需求交期中尋求平衡，避免供需失衡，這極度仰賴全球運籌能力。唯有突破資訊孤島、提升計畫能力並善用 AI，才能打造自主化計畫，讓臺灣企業在不確定的世界中「Plan Better, Compete Smarter」。

Kinaxis Inc.亞太、日本與印度地區專業服務副總裁蕭君強分享，供應鏈中斷與挑戰已經成為常態，但企業可透過端到端的供應鏈協調來掌控供應鏈，供應鏈協調的組成及支持技術，包括數據可見性、智能決策、自動化、智慧助理。而AI在供應鏈中的應用型態多元，包括AI聊天(AI Chat Agent)、代理AI(Agentic AI)、融合式AI(AI Fusion)與異常管理等，能協助企業提升效率、降低成本並加快決策速度。