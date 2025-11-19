服務業總薪資跌落十個月新低 住宿、餐飲業獎金縮水近三成

服務業「薪」情冷，住宿及餐飲業面臨嚴峻考驗。依主計總處統計，9月服務業總薪資寫下去年12月以來新低；其中，住宿及餐飲業總薪資排名更是倒數第二，非經常性薪資也較去年同期大幅縮水近三成。業者指出，疫後薪資「提前墊高」，卻面臨人員能力未到位的修正期，結構性低薪問題短期難解。

依主計總處最新統計，9月服務業總薪資為55,388元，為去年12月以來新低。細分產業，薪資最低的是社會工作服務業，9月總薪資僅36,767元，但相較上月仍月增3.16%；次低的是住宿及餐飲業，總薪資37,229元，月減1.83％，且持續衰退中。

若觀察經常性薪資，住宿及餐飲業9月平均為34,859元，為今年4月以來新低。其中餐飲業為34,527元，月減0.93％，住宿業為36,501元，更是今年1月以來最低，月減1.21％。

非經常性薪資縮減幅度更大。9月住宿及餐飲業非經常性薪資僅2,370元，月減13.06％、年減27.85％；其中住宿業僅1,492元，月減5.81％，較去年同期大減42.55％，餐飲業為2,547元，月減13.75％、年減25.57％。

加班工時同樣回落，9月住宿及餐飲業平均加班時數為4.8小時，較上月減少9.43％、較去年同期大減35.14％。其中住宿業加班時數為3.4小時，月減8.11％、年增3.03％；餐飲業為5.1小時，月減8.93％、年減37.8％。

中華民國旅館公會全聯會秘書長卓倩慧表示，以觀光旅館而言，平均月薪約落在3.8萬至4萬元之間，若加計膳宿、績效獎金與其他福利，整體實質薪資至少可達4萬元以上；但一般旅館平均薪資多落在2.9萬至3萬元區間，僅略高於基本工資，規模較小的旅宿業者比例提高，可能拉低整體產業平均薪資。依現行定義，觀光旅館須具備50間以上客房、兩間餐飲設施，以及電梯與相關公共設施等條件，因此薪資結構與營運規模較具差異。

卓倩慧進一步指出，疫情期間旅宿業歷經人力大幅流失，許多資深的中高階主管選擇離開產業，導致基層員工被迅速拉升至管理或關鍵職務，當時已出現一波人力調薪。然而部分接任者的服務經驗與專業訓練仍在累積階段，薪資已先行提升，但能力尚未完全到位，使得後續薪資成長空間受限，也使產業薪資結構呈現「提前墊高、緩慢修正」的現象。

台大國發所兼任副教授辛炳隆指出，目前住宿及餐飲業薪資偏低，是長期結構性問題的反映。他分析，該產業近年因缺工而被迫調薪，看似薪資有所成長，但因原本基期極低，即使加薪幅度不小，水準仍難以追上其他行業。若調薪速度又落後於整體市場，低薪現象自然更為突出，即使持續調薪，仍難在短期內擺脫低薪結構。