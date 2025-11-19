住宿及餐飲業僱員疫後新高 難敵高流動率、日本搶才雙隱憂

服務業缺工潮暗潮洶湧。依據主計總處最新統計，9月服務業受僱人數達509.4萬人，其中住宿業受僱人數達9.4萬人，寫下2020年2月以來新高。然而，住宿及餐飲業流動率卻居全產業之冠。除了低薪與高勞動強度的推力外，業者坦言，疫情後旅宿人才外流、科系供給萎縮，加上海外市場積極招募，使國內業者在人力招募與留才上面臨更大壓力。

主計總處統計顯示，9月服務業受僱人數達509.4萬人，月增1,000人、年增5萬人，年增幅0.99％，顯示服務業就業市場持續擴張。從行業別觀察，住宿及餐飲業仍是人力增幅最明顯的產業。9月該產業受僱人數為55.86萬人，雖月減0.04%，但較去年同期增加1.9萬人、年增3.42%。

其中住宿業9月受僱人數達94,039人，寫下2020年2月以來新高，年增4.79%；餐飲業46.46萬人（464,580），雖月減0.28%，仍較去年同期成長3.14%。

至於勞動市場流動部分，9月服務業整體「進入率」為2.89%，較上月下降0.12個百分點；「退出率」為2.87%，月減0.01個百分點，呈現相對穩定的流動態勢。

然而，住宿及餐飲業仍是勞動流動度最高的行業。9月進入率為4.54%，退出率則達4.58%，雙雙位居所有行業第一。其中餐飲業退出率高達4.9%，月增0.81%，也寫下近六個月新高。

中華民國旅館公會全聯會秘書長卓倩慧指出，近年旅宿業人力結構出現明顯變化。疫情前飯店業被視為具發展性的服務產業，但疫情後新進勞動力對旅宿工作期待轉變，部分年輕人將旅宿職務視為基層服務工作，職涯吸引力下降，

卓倩慧表示，旅館、觀光相關科系的育才量也持續萎縮，國際人力市場競爭亦加劇，尤其日本因高齡化與嚴重缺工，積極招攬台灣旅宿與餐飲人才，使國內旅宿業流動率居高不下。

台大國發所兼任副教授辛炳隆指出，住宿及餐飲業長期維持高流動率，與產業結構特性密切相關。該產業進入門檻相對較低，吸引大量求職者進入，但工作內容具高勞動強度、工時不規律，薪資與福利水準又難與其他服務業競爭，使得勞工「容易進、也容易離開」。他強調，高進入率顯示並非無人願意投入此行業，而是現行薪酬與升遷制度難以支撐長期職涯。