快訊

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

胡瓜錄綜藝大集合誤觸胸部...女兒小禎「大義滅親」 籃籃打破沉默發聲了

住宿及餐飲業僱員疫後新高 難敵高流動率、日本搶才雙隱憂

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
依據主計總處最新統計，9月服務業受僱人數達509.4萬人，其中住宿業受僱人數達9.4萬人，寫下2020年2月以來新高。然而，住宿及餐飲業流動率卻居全產業之冠。示意圖。圖／AI生成
依據主計總處最新統計，9月服務業受僱人數達509.4萬人，其中住宿業受僱人數達9.4萬人，寫下2020年2月以來新高。然而，住宿及餐飲業流動率卻居全產業之冠。示意圖。圖／AI生成

服務業缺工潮暗潮洶湧。依據主計總處最新統計，9月服務業受僱人數達509.4萬人，其中住宿業受僱人數達9.4萬人，寫下2020年2月以來新高。然而，住宿及餐飲業流動率卻居全產業之冠。除了低薪與高勞動強度的推力外，業者坦言，疫情後旅宿人才外流、科系供給萎縮，加上海外市場積極招募，使國內業者在人力招募與留才上面臨更大壓力。

主計總處統計顯示，9月服務業受僱人數達509.4萬人，月增1,000人、年增5萬人，年增幅0.99％，顯示服務業就業市場持續擴張。從行業別觀察，住宿及餐飲業仍是人力增幅最明顯的產業。9月該產業受僱人數為55.86萬人，雖月減0.04%，但較去年同期增加1.9萬人、年增3.42%。

其中住宿業9月受僱人數達94,039人，寫下2020年2月以來新高，年增4.79%；餐飲業46.46萬人（464,580），雖月減0.28%，仍較去年同期成長3.14%。

至於勞動市場流動部分，9月服務業整體「進入率」為2.89%，較上月下降0.12個百分點；「退出率」為2.87%，月減0.01個百分點，呈現相對穩定的流動態勢。

然而，住宿及餐飲業仍是勞動流動度最高的行業。9月進入率為4.54%，退出率則達4.58%，雙雙位居所有行業第一。其中餐飲業退出率高達4.9%，月增0.81%，也寫下近六個月新高。

中華民國旅館公會全聯會秘書長卓倩慧指出，近年旅宿業人力結構出現明顯變化。疫情前飯店業被視為具發展性的服務產業，但疫情後新進勞動力對旅宿工作期待轉變，部分年輕人將旅宿職務視為基層服務工作，職涯吸引力下降，

卓倩慧表示，旅館、觀光相關科系的育才量也持續萎縮，國際人力市場競爭亦加劇，尤其日本因高齡化與嚴重缺工，積極招攬台灣旅宿與餐飲人才，使國內旅宿業流動率居高不下。

台大國發所兼任副教授辛炳隆指出，住宿及餐飲業長期維持高流動率，與產業結構特性密切相關。該產業進入門檻相對較低，吸引大量求職者進入，但工作內容具高勞動強度、工時不規律，薪資與福利水準又難與其他服務業競爭，使得勞工「容易進、也容易離開」。他強調，高進入率顯示並非無人願意投入此行業，而是現行薪酬與升遷制度難以支撐長期職涯。

餐飲業 服務業 薪資 日本 觀光
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不只水產 日媒：恢復日本牛肉對大陸出口的政府間磋商中止

手插口袋送客…陸外交部司長見日本外務省官員 這穿搭疑洩北京1訊號

中國的對日外交反制：宣告暫停日本水產品進口、刻意製造的「訓話場景」

日本近50年最大城市火災 170棟毀損釀1死

相關新聞

經濟學人批「台灣病」 龔明鑫秀數據反嗆有病：台灣經濟是模範生

「經濟學人」批評台灣經濟有「台灣病」，經濟部長龔明鑫今天在一場演講中拿出經濟數據反嗆經濟學人，表示台灣經濟表現很好，是模...

服務業總薪資跌落十個月新低 住宿、餐飲業獎金縮水近三成

服務業「薪」情冷，住宿及餐飲業面臨嚴峻考驗。依主計總處統計，9月服務業總薪資寫下去年12月以來新低；其中，住宿及餐飲業總...

住宿及餐飲業僱員疫後新高 難敵高流動率、日本搶才雙隱憂

服務業缺工潮暗潮洶湧。依據主計總處最新統計，9月服務業受僱人數達509.4萬人，其中住宿業受僱人數達9.4萬人，寫下20...

率領一票重要閣員 陳冲讃嚴家淦：護國神山造山者背後更重要的造人者

曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲上周五應邀在故總統家淦先生120歲冥誕紀念會，以「護國神山的護持者」為題發表專題演講...

AI人才需求每年新增4000人 國發會射3箭充裕人才

AI浪潮來襲人才需求大，根據國發會報告，2025年至2027年，台灣AI應用服務產業專業人才需求平均每年新增約3000至...

租賃專法修法研討會 產官學聚焦四大面向

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會19日舉辦「租賃住宅市場發展及管理條例修法研討會」，邀請產官學各界專家分享對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。