經濟學人批「台灣病」 龔明鑫秀數據反嗆有病：台灣經濟是模範生

「經濟學人」批評台灣經濟有「台灣病」，經濟部長龔明鑫今天在一場演講中拿出經濟數據反嗆經濟學人，表示台灣經濟表現很好，是模範生，「我們沒有病，有病的是講我們有病的人」，同時建議經濟學人應該去關心中國問題，向全世界低價傾銷產品，在國際市場製造混亂。

龔明鑫今天出席「2025國際金融與資產管理趨勢論壇」，專題演講「關稅與國際經濟金融前瞻」。他指出台灣這幾年的表現非常好，有真實的經濟數據可以證明，2018年川普1.0即開啟貿易戰，包括IMF在內的預測都認為台灣經濟會變得非常差，因為美中貿易戰開打，而台灣又與中國貿易往來密切，一定會受到連帶影響，但沒想到現在，由於大量台商回台，建構台灣重要產能，使得台灣回到四小龍之首。

2020年COVID19疫情開始，IMF看壞台灣經濟，還預測衰退4％，「我就說絕對不可能，他好像從來沒有來過台灣的樣子」，2020年台灣經濟成長率逾3％，是當年全球少數正成長的國家之一。2025年川普2.0來了，龔明鑫說，台灣的暫時對等關稅偏高，但台灣今年經濟成長率甚至可能超過6％。

物價指數並非越低越好，美中貿易戰開打、川普1.0時，台灣物價漲幅1％，COVID-19時台灣物價漲幅1.8％，但韓國及新加坡物價漲幅超過2.93％，後來俄烏戰爭開打，整體物價開始上漲，台灣也突破了2％，但漲幅還維持在相當水準之下。

龔明鑫說，就經濟成長及物價上漲率來看，說這樣的經濟有病，是非常奇怪的事；同時，人均GDP也逐步上升，今年已來到38000美元，超過南韓，明年就會超過40000美元，大家在討論人均GDP增加時就說是是因為匯率升值，但要講你不好時，就說你匯率太低，「所以對台灣來講，匯率是漲得多還是漲得少？」

與其他亞洲國家比較起來，龔明鑫認為，其他國家不阻貶匯率的情況比台灣嚴重許多，但他們的經濟表現又是比台灣差，「這個邏輯上來講很來去解釋匯率一定會對經濟成長發生影響」，這些證據均無法支持經濟學人有關台灣病一文的論述。

龔明鑫表示，台灣在國際衝擊下，經濟仍然表現良好，物價也穩定，「我們是表現得很好，我們沒有病，有病的是講我們有病的人「，他認為經濟學人應該多關心中國狀況真的是非常糟，國內消費不好就把剩餘的產品低價傾銷到全世界其他國家，導致國際市場混亂，我們傳統產業這波困難，就是受到中國低價傾銷的影響，而非美國關稅直接造成。