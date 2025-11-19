星星電力攜手和潤電能、匯僑 推升綠電轉供與備用容量版業務版圖

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
星星電力董事長周仕昌（左）與總經理關婷怡。圖／星星電力提供
國際電力服務管理商星星電力在台灣持續推進外部綠電購電合作策略，近日再與和潤電能及匯僑完成簽約，攜手推動三型光電案場轉供企業用電。兩案合計採購容量達20MW（百萬瓦），將分別於2025年本季與明年上線，成為星星電力擴大綠電轉供量能的重要里程碑。隨著外部合作規模持續成長，預估至今年底，星星電力外購綠電總量將突破650MW。

本次合作中，與和潤電能合作容量為8MW，預計將自本季起轉供至台灣電子與金融產業等大型用電企業；以油化槽專業儲運起家的匯僑則提供12MW容量，預計2026年起由星星電力全數轉供，展現跨產業綠電合作的實務成果。

星星電力為泓德能源子公司，預計至2027年外購合約總容量將達950MW，配合集團自持資源，將涵蓋多元太陽能與風力發電資源，持續打造兼具彈性與韌性的再生能源整合服務平台。

此外，星星電力整合泓德集團未來三年的全台最大規模儲能開發資源，總量超過700MW，掌握將近500MW備用容量資源，強化備供量能。呼應制度推動方向，星星電力將以儲能優勢提供備用容量服務，協助發電及售電業者履行義務，同時為綠電轉供服務加值。透過跨產業策略性合作，星星電力持續發揮在轉供服務、需求預測與客戶媒合上的整合優勢，加速綠電資產活化與電力市場有效流通。

星星電力總經理關婷怡表示：「星星電力長期致力於推動綠電轉供市場的開放與深化，透過穩定的採購結構與靈活的交易機制，協助案場把綠電順利送到需要的企業手中，讓每一度電都能產生更大的價值。未來我們也期待與更多發電端攜手合作，並持續擴大容量開發，提供更具彈性的轉供與備供服務，讓綠電成為連結產業減碳與能源韌性的基礎。」

