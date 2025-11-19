大魯閣攻美國！錢德勒店24小時營運 科技打擊、餐飲娛樂一次滿足
大魯閣（1432）在美國的第三家棒壘球打擊中心於亞利桑那州鳳凰城錢德勒（Chandler）隆重開幕。繼今年3月在德州休士頓-凱帝（Katy）、7月於亞利桑那州鳳凰城-梅薩（Mesa）成功展店後，進一步深化美國市場布局，選擇在大鳳凰城區成長最快的城市之一錢德勒市展店，亦是大魯閣在美國首家24小時營運的據點，為大鳳凰城帶來獨有的全天候運動娛樂體驗。
錢德勒大魯閣開幕典禮特別邀請錢德勒副市長Christine Ellis蒞臨剪綵，展現市府對此新型態運動娛樂場域的高度支持。
大魯閣深耕棒壘球運動超過20年，是亞洲最大連鎖棒壘球打擊場品牌。此次錢德勒店的開幕，是品牌在美國持續拓展的重要一步。公司表示，店內導入最新一代 科技強化打擊系統（tech-enhanced batting cages），以即時擊球數據分析、軌跡偵測與互動計分機制，讓打擊不只是是練習，更兼具娛樂與競技感。從初學者、進階球友到青少年球隊，皆能找到適合自己的球道與挑戰方式。
錢德勒是大鳳凰城區成長最快的城市之一，大魯閣看準其獨特的市場優勢，擁有大量高科技人才、年輕家庭與強勁的休閒消費能力。亞利桑那州是全美棒壘球文化重鎮，鳳凰城更是大聯盟球隊的春訓基地，是許多球迷及青少年球隊活動的核心區域。
大魯閣並在錢德勒打造24小時、全天候營業的都會型家庭娛樂中心。除了棒壘球球道外，館內提供迷你保齡球、電子飛鏢、沉浸式5D賽車、第一人稱射擊體驗區，以及各式籃球挑戰、投球體驗等設施。此外，場館全天供應美式休閒餐點，深夜也能享用的餐食。大型螢幕同步播放體育賽事，成為球迷、家庭與朋友聚會最便利的「Play, Eat & Cheer」空間。
隨著錢德勒店正式營運，大魯閣計畫透過更多社區活動、青少年運動推廣與家庭運動日打造與在地緊密連結的運動文化。讓打擊中心不僅是運動空間，並能成為用餐與歡聚的城市亮點。
