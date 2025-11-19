快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

美股波動驟升、VIX飆破25 危機入市尋找長線報酬機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股近期再次出現震盪，過去一周以來，S&P 500指數下跌3.35%，那斯達克指數下跌幅度也達4.41%，費城半導體指數在同期更下跌6.14%。示意圖／路透
美股近期再次出現震盪，過去一周以來，S&P 500指數下跌3.35%，那斯達克指數下跌幅度也達4.41%，費城半導體指數在同期更下跌6.14%。示意圖／路透

美股近期再次出現震盪，過去一周以來，S&P 500指數下跌3.35%，那斯達克指數下跌幅度也達4.41%，費城半導體指數在同期更下跌6.14%。摩根大美國領先科技主動式ETF（00989A）產品經理溥琪琳表示，科技股成為近期美股修正的震央，目前市場對於科技股價格是否過高或是泡沫化的討論相當多，但根據近十年的歷史資料顯示，每當美股出現下跌帶動VIX指數攀高，未來六個月市場可望出現平均雙位數漲幅。投資人應保持鎮定，審慎檢視投資標的，並且選擇潛力的標的持續投資。

摩根00989A產品經理溥琪琳指出，近期美股在科技股的影響下出現波動，主因是在以下三個變數中做拉扯，分別是利率政策、財報周期、以及市場對科技權值股漲多後的部位調整。溥琪琳說，現在市場上最大的焦點，都是聚焦輝達財報，無可避免，輝達（NVIDIA）財報數字將成為牽動投資人神經的關鍵，在輝達財報公布前，短期內快速上漲的科技股自然成為投資人下車的標的。

溥琪琳強調，只要美國經濟沒有陷入衰退，這樣的波動往往也能帶來投資契機。儘管當前市場對於科技企業在AI領域的變現能力出現雜音，但從需求面來看，企業在資本支出、算力、以及讓AI技術導入到實際業務等方面的需求仍在增長，因此科技股成長的總體趨勢並未改變。

溥琪琳指出，統計過去十年數據，每當VIX指數飆升到25，若投資人於此時進場投資，之後無論是一個月、三個月、六個月或一年，那斯達克(NASDAQ)指數的平均表現均為正報酬，舉例來看，三個月的平均表現為9.71%；若投資時間拉長到一年，平均報酬28.12%，顯示若產業前景有機會，則趁低點入市，且投資時間愈長，正報酬表現有望更佳。因此，溥琪琳提醒投資人，可把握這次修正的機會，用定期定額的方式長期布局優質的美國科技股。

過去十年，當VIX指數跳升至25後，那斯達克指數未來平均表現。(資料來源：彭博，摩根資產管理整理)
過去十年，當VIX指數跳升至25後，那斯達克指數未來平均表現。(資料來源：彭博，摩根資產管理整理)

科技股 市場 美股 輝達 那斯達克 財報
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

AI伺服器大廠法說會釋樂觀訊號 為何喜憂參半？輝達擬調代工模式 供應鏈面臨2天險

輝達股價在財報出爐前墜落修正 分析師看好「驚艷」業績有利後市

輝達財報公布在即 牽動市值波動恐達3200億美元

科技股估值過高疑慮加深 美股收盤盡墨

相關新聞

外資空頭箭靶！「0050」兩天賣超逾17萬張 人氣王也反手調節

台股19日量縮續跌176點、收在26,580.12點，三大法人僅投信小幅回補，外資則再賣超256.89億元。從外資買賣超...

台股收盤下跌176點收26,580點 台積電下跌10元失守1,400

台股19日收盤下跌176點，終場以26,580.12點作收，成交量4,943.38億元；台積電（2330）收盤價1,39...

台積電最後一盤爆4,122張賣單失1,400元 收1,395元市值36.17兆

台股19日開低震盪收最低，以26,580.12點收盤，下跌176點，權王台積電（2330）失守1,400元關卡，最後一盤...

台股連跌外資大賣 莊翠雲：國安基金規模5千億足支應

美股周一全面下挫，台股也連續兩日重跌。國民黨立委林德福今天在立法院質詢追問，國安基金銀彈是否充足？是否要擴大規模？財政部...

AI泡沫疑慮加深衝擊台股 龔明鑫：接到訂單還是滿多的

台股18日重挫，跌幅高達2.52％，主要是受到AI泡沫化疑慮加深，以及輝達財報公布前夕的不確定因素影響，19日早盤暫時止...

大盤高檔下殺700點...不算大跌？專家曝4標的觀察中：再跌多一點才會加碼

今天台股跌快700點，不至於是大跌，只是看到不少大大蠻慌的，年輕人就是年輕人。其實往好處想，不跌一下，怎麼會有便宜價可以買？所以真的不要害怕。 看了一下我的觀察名單，今天都還算抗跌，但我希望是跌多一點比較好，才更有適合的機會買進，也有大大問我，但有些股票下跌，甚至是到了便宜價怎麼還不買？當然是因為，下跌不代表就是可以買，所以我整理了一些收到的問題也跟大家分享一下： (以下都是拿我觀察名單內的股票舉例) 先說研華，今天股價下跌4%多，要注意記憶體漲價侵蝕毛利還有北美拉貨放緩的問題，而且對我來說這類股票比較偏是成長股，它的股價又大於百元算是高價股，殖利率甚至不到4%，就不是我會現在衝進去的價位與時機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。