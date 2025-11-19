MIT×BCG：近8成企業已用或準備導入「代理式AI」 主管多視為共事夥伴

麻省理工學院史隆管理學院評論與波士頓顧問公司（BCG）近日於第九度合作的全球人工智慧與商業策略研究報告中指出，能夠自主規劃、執行並持續學習的「代理式AI」（Agentic AI），正以快於傳統AI與生成式AI的速度被企業採納。調查顯示，短短兩年內已有35%企業開始導入，另有44%正準備採用，但多數組織尚未同步調整工作流程、治理模式、投資與人才策略，管理框架明顯落後於技術發展。

本次報告主題為《新興代理型企業：領導者如何在AI新時代前行》（The Emerging Agentic Enterprise: How Leaders Must Navigate a New Age of AI），研究來自21個產業、116個國家、共2,102位企業高階主管的問卷調查，並輔以多位大型企業資深領導人的深度訪談，聚焦代理式AI如何重塑組織運作。

報告指出，代理式AI具備自主規劃與多步驟執行能力，能依情境動態調整策略，不再只是「被操作的工具」或「等待指令的助手」，而是逐漸具備類同事般的角色。調查中，高達76%的企業主管已將代理式AI視為「共事夥伴」，而非單純工具。

報告共同作者、波士頓學院分析學教授Sam Ransbotham表示：「科技與人的界線在以往是相對清楚，管理制度也依此區分而設計。然而，代理式AI既不是單純的工具，也不能算是同事，它兼具兩者特性，並在這種模糊界線中展現優勢。未來能脫穎而出的企業，是那些把代理式AI的雙重特質視為優勢，而非問題的組織。」

在組織調整方面，領先導入代理式AI的企業，普遍預期必須大幅重塑營運模式與治理架構。資料顯示，在已屬「代理式AI領導者」的企業中，有66%預期將調整營運模式，相較之下，僅42%仍在初步導入階段的企業有此規畫；58%領導企業預期在未來三年內會調整組織治理架構，且預估AI取得決策權限的比例將出現約250%的成長。

BCG董事總經理暨資深合夥人、報告共同作者Shervin Khodabandeh指出：「代理式AI有潛力重塑整個工作流程，並挑戰現有商業邏輯。未來的贏家，是那些願意重新構想流程，而非將代理式AI新技術勉強套用在舊系統中的企業。」

代理式AI也牽動企業用人思維與職務設計。調查顯示，43%的代理式AI領導企業預期，未來將更傾向聘用「通才」而非「專才」，並有45%預期減少中階管理職，29%預期縮減初階職缺。同時，在人力與文化層面，95%的代理式AI領先企業員工認為，AI對他們的工作滿意度帶來正向影響；73%的領導企業預期AI應用將強化企業差異化能力（未採用代理式AI的企業僅53%持同樣看法），而在員工端，76%相信代理式AI將提升個人競爭力，未採用企業中持此看法者僅49%。

報告強調，代理式AI的獨特之處，在於它同時兼具「資產」與「同事」兩種角色，企業必須同時套用人力資源管理與資產管理的思維來規畫同一套系統。研究團隊並在結尾提出多項實證建議，協助企業在AI世代調整治理架構、流程設計與管理策略。

BCG董事總經理暨合夥人、BCG X大中華區負責人吳學霖表示：「代理式AI的發展迅速，企業需要思考的不只是技術上如何導入，更需要考慮在組織、流程上如何讓代理式AI成為協作夥伴、人機協同，才能創造效益。」