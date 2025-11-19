AI人才需求每年新增4000人 國發會射3箭充裕人才

快訊

中央社／ 台北19日電
根據國發會報告，2025年至2027年，台灣AI應用服務產業專業人才需求平均每年新增約3000至4000人，將朝培力產業實作人才、延攬專業人才等3面向努力，充裕人才庫。示意圖／路透
根據國發會報告，2025年至2027年，台灣AI應用服務產業專業人才需求平均每年新增約3000至4000人，將朝培力產業實作人才、延攬專業人才等3面向努力，充裕人才庫。示意圖／路透

AI浪潮來襲人才需求大，根據國發會報告，2025年至2027年，台灣AI應用服務產業專業人才需求平均每年新增約3000至4000人，將朝培力產業實作人才、延攬專業人才等3面向努力，充裕人才庫。

立法院經濟委員會20日邀國發會、經濟部數發部等相關部會就「攸關台灣未來的競爭力，值此AI時代，台灣如何贏得新人才戰？」進行報告。

根據國發會今天先公布的報告指出，AI時代正重塑人才需求與勞動市場結構，依據數位發展部調查，2025年至2027年台灣AI應用服務產業專業人才需求平均每年新增約3000至4000人，對勞動市場帶來挑戰與機會。

國發會表示，政策方向將朝培育新世代人才、培力產業實作人才，以及延攬專業人才3方向前進，充裕AI人才。

培育新世代人才方面，國發會說明，教育部推動AI教育向下扎根，自國中小階段起，強化教師AI融入教學能力、導入AI學習夥伴並辦理相關競賽；高中階段持續推廣AI多元選修課程與科技創新應用。

大專校院階段則透過擴充STEM（科學、科技、工程、數學4學科縮寫）領域招生名額、開設數位科技跨領域學程、推動台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA）、結合實作場域，擴充AI設備與跨域課程等多元學習路徑，培育學生成為具備專業技術與智慧科技應用能力的跨域人才。

產業實作人才部分，國發會指出，經濟部推動中小企業、服務業、製造業等AI應用，以及AI新秀、AI試產線計畫，攜手產業蓄積人才實力；數發部則發布「AI產業人才認定指引」，以公私協力促成民間機構辦理AI技能認證與培訓，建構完整AI人才生態系。

另外，勞動部也協助企業員工及失業者培訓產業所需數位技能，提高職場競爭力與薪資議價能力，並創造加薪條件。

延攬專業人才方面，國發會除了優化外國專業人才延攬及僱用法，並攜手經濟部、國科會、數發部及教育部等相關部會，盤點AI新十大建設及5大信賴產業等關鍵人才需求，以美國、新南向國家等為攬才重點區域，鎖定台裔、校友等與台灣有連結對象，推展全球攬才行動。

國發會表示，政府將持續投入資源，強化教育與產業鏈結，積極育成AI人才，為產業創新與升級注入動能。

AI 國發會 教育部 經濟部 數發部
