5年商機破兆元 交通部達成率81%領先部會、北車招標12月底登場

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部今日舉辦招商大會，釋出3,339億元的商機，創歷史新高。（余弦妙攝）
交通部19日舉辦招商大會，部長陳世凱指出，今年招商件數達60 件、超過3,339億元的商機，過去5年來，整個交通部所創造的商機也超過了1兆，且交通部在整個內閣中的達成率也高達81%。此外，外界關注的台北車站招標案，預計在12月底就會公開招標，預計民間投資金額可達7.6億元。

陳世凱指出，「過去五年，交通部累計促成超過 1 兆元商機，平均每年實質簽約金額超過 1,100億元，證明交通部的案件是能做、可落地、也能成功營運的，截至今年11月中為止，我們已完成 152 億元簽約，預估全年可達374億元，達成行政院『兆元投資國家發展方案』規劃交通部執行332億元之目標。在國際資金競爭激烈的環境下，會持續用『一案一專案』精神，把產業真的需要的案子推出去，讓民間資金跟政府建設形成最強合作」。

對於這次的亮點案件，陳世凱說明，「例如基隆威海營區的 BOT 案，大概 410 億，未來基隆會有一個新的旅運與商務空間，會非常漂亮；台北車站，大概 710 億的更新計畫。我們希望未來民眾進出台北車站，投資金額約7.6 億元，未來可以看到一個嶄新的大廳、內部裝修與店務系統，不只單純拉皮；台南高鐵站旁產業專區土地的合作案，金額約為 710 億；高雄則是有自立路台鐵土地的合作案，大概 150 億。未來台鐵高雄地下化之後，市區可能會因為這個案子而煥然一新，希望能促進高雄市整體發展」。

另外，陳世凱也說，高雄港新亞灣雙子星也是相當大的案子，接近 870 億左右，這是此次5大亮眼案件也比較容易讓國人看到的。

對於招商的績效怎麼樣，陳世凱說，目前已經有200多億完成簽約，後續還會再增加。今年一定會達成行政院在「兆元投資國家」計畫中要求的 332億金額，而且一定會超過。

陳世凱也提到，交通部在促參或投資台灣方面的達標率，一向是各部會中較高的。達成率約 81%。財政部或行政院頒獎時，交通部也常拿到相當多的獎項。

財政部促參司長張素珍則表示，據統計，截至今年10月底，整個民間投資金額已經超過2.6兆元，其中交通部的簽約案件就達到了352件，金額超過了7000億元，那無論件數或者金額都是全國第一，且在過去的6年內，交通部有五次榮獲財政部的招商大會，中央部會第一名。行政院已核定兆元投資國家發展方案，盼各部會可以共同協力利用創新促參推進機制來擴增民間參與公共建設。

張素珍說，交通部也是各部會的領頭羊，包括軌道場站、服務區、停車場，以及港埠用地的開發等等，預計到2028年這4年的期間，規劃引進千億元民間投資，交通部政策與產業交流的一個重要的平台，那期盼各位業界先進共襄盛舉，深入交流，踴躍來投資。

交通部 台北車站
