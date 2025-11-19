AI 新世代來臨 代理式 AI 重塑商業模式與人才策略

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
BCG發布調查報告指出，代理式AI 重塑商業模式與人才策略。圖為示意圖。(路透)

能夠自主規劃、執行並持續學習的人工智慧系統 「代理式AI」（Agentic AI），正以超越傳統AI與生成式AI的速度被企業採納。短短兩年內，已有35%的企業開始導入，另有44%的企業正準備採用。然而，多數組織仍缺乏完善的管理框架，未能及時調整工作流程、治理模式、投資規劃與人才策略，以跟上這場前所未見的技術轉型。

麻省理工學院史隆管理學院評論與BCG，第九度共同發表全球人工智慧與商業策略研究報告。該報告主題為《新興代理型企業：領導者如何在AI新時代前行》（The Emerging Agentic Enterprise: How Leaders Must Navigate a New Age of AI），內容基於對來自21個產業、116個國家、共2,102位企業高階主管的調查，並與多位企業資深領導人深度訪談。

報告共同作者、波士頓學院分析學教授 Sam Ransbotham 表示：「科技與人的界線在以往是相對清楚，管理制度也依此區分而設計。然而，代理式AI既不是單純的工具，也不能算是同事，它兼具兩者特性，並在這種模糊界線中展現優勢。未來能脫穎而出的企業，是那些把代理式AI的雙重特質視為優勢，而非問題的組織。」

與以往早期技術不同，代理式AI不再只是被操作的工具或等待指令的助手，而是逐漸具備類同事般的自主能力，能執行多步驟任務並隨情境調整策略。調查顯示，高達76%的企業主管將代理式AI視為「共事夥伴」，而非單純工具。

BCG董事總經理暨資深合夥人、報告共同作者 Shervin Khodabandeh指出：「代理式AI有潛力重塑整個工作流程，並挑戰現有商業邏輯。未來的贏家，是那些願意重新構想流程，而非將代理式AI新技術勉強套用在舊系統中的企業。」

這項報告主要調查發現：

· 在領先採用代理式 AI 的企業中， 66%預期將調整營運模式；相比之下，僅有42%的企業正準備初步導入。

· 58% 的代理式AI領導企業預期未來三年內將調整組織治理架構，且預期AI擁有決策權限的比例有250%的成長。

· 43% 的代理式AI領導企業預期未來將更傾向聘用「通才」而非「專才」，另有45%預期減少中階管理層，29% 預期縮編初階職缺。

· 95% 的代理式AI領先企業員工表示，AI對他們的工作滿意度產生正向影響。

· 73% 的代理式AI領導企業預期AI應用將強化企業差異化能力 （相較於沒有採用代理式AI的企業僅53%），同時，76%的員工相信代理式AI將提升個人競爭力（未採用的企業僅49%員工持此看法。

報告指出，代理式AI的獨特挑戰在於：它既是資產，也是一種「同事」。企業如今必須同時採用人力資源策略與資產管理思維來管理同一套系統。報告結尾提出多項基於實證導向的建議，協助企業在AI世代調整治理架構與管理策略。

BCG董事總經理暨合夥人、BCG X大中華區負責人吳學霖表示：「代理式AI的發展迅速，企業需要思考的不只是技術上如何導入，更需要考慮在組織、流程上如何讓代理式AI成為協作夥伴、人機協同，才能創造效益。」

AI
