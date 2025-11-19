三三會林伯豐：景氣已走出低潮 看明年會更好

美中貿易緊張放緩，三三會理事長林伯豐表示，景氣最低潮時期已過，明年應會比今年更好，並呼籲企業妥善調整步伐，做好轉型準備。

三三會19日舉行11月例會，理事長林伯豐針對明年整體景氣發表看法。他表示，企業界目前大致認為，最壞的一段時間已過去，如能以正確對策因應，明年會迎來更穩定局面。他也強調，

企業經歷美國政策、關稅及全球供應鏈改組等議題，對相關衝擊已有認識，從而知道如何擘劃對策；企業如能積極轉型、投入產品開發與進步，致力研發，預期未來能迎接更好局面。

至於《經濟學人》日前報導指出新台幣長期被低估，再度掀起新台幣長期偏弱的討論。林伯豐對此表示，匯率應維持穩定，新台幣升值有利出口產業，但不利進口產業，消費者也承受不起，因此貨幣政策應以穩定為原則，勿陷入美國所謂匯率操作國的指控。

林伯豐在三三會例會上致詞表示，2025年台灣GDP成長率預估4.5%，主因是全球人工智慧（AI）與高效能運算需求帶動半導體、電子與資本設備出口強勁，形成「科技拉動型」成長格局。但產業結構過度集中，民間消費與服務業尚未完全回到疫情前水準，綠能建設進度緩慢，能源轉型成本高，人口老化與勞動力不足，壓縮經濟長期成長潛能。

林伯豐對此提出五點建議：一、持續鞏固半導體優勢，鼓勵跨域創新（ICT＋醫療＋能源），建立「次世代科技群聚」與地方創生園區。二、推動「智慧觀光」、「數位文創」及區域型服務業升級。三、強化能源自主，核二、核三完成重啟評估後，立即啟動延役，加速再生能源與儲能建設，支援企業導入ESG管理與減碳技術。四、擴充 AI、半導體與永續產業人才培育，放寬高階外籍人才引進規範。五在物價穩定前提下，貨幣政策宜穩健操作，防範資產泡沫。