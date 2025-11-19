線上申請減班休息再充電 每月最高補助1萬7,210元

當前受國際經貿情勢影響，為協助勞工穩定就業，勞動部推動「減班休息勞工再充電計畫」，鼓勵在職勞工於減班休息期間，善用空檔時間參加勞動部勞動力發展署所屬各分署或受僱企業所辦理的訓練課程，可依減班休息前後的薪資差額內，請領訓練津貼，每月最高補助1萬7,210元。

勞動力發展署表示，若受僱於「僱用安定措施」公告適用行業，還可合併請領薪資差額補貼，協助勞工減輕減班休息期間薪資減少的影響，同時提升專業技能與職場競爭力。

勞發署指出，減班休息勞工可自行申請參加各分署的在職訓練課程，並於參訓後按月請領訓練津貼；實施減班休息的企業，也可主動為減班休息勞工辦理訓練課程，協助參訓勞工請領訓練津貼，將由分署直接撥入至勞工個人帳戶。

無論是勞工或企業，都可運用線上申請服務，僅需3個步驟即可輕鬆完成：1.透過「減班休息勞工再充電計畫」專區線上提出申請、2.填寫申請表、3.上傳申請表、身分證或居留證明影本、同意協議減少正常工時證明等文件，即可完成申請。

勞發署以任職於機械設備製造業的莊先生為例，該產業屬於「僱用安定措施」適用行業，公司實施減班休息後，他於線上提出申請參加再充電計畫，經分署審核通過後參加訓練課程。

莊先生分享，善用減班休息期間參加分署的在職訓練課程或勞動力發展數位服務平台所提供的各類數位課程，不僅能強化專業技能，訓練課程內容也相當多元，涵蓋了機械設備專業及跨領域知識，進一步激發了自我進修的動力。

莊先生認為，更讓他欣慰的是，除可請領訓練津貼，還能合併請領薪資差額補貼，有效降低減班休息帶來的經濟壓力。

勞發署提到，另有一位周小姐，她所任職的公司在實施減班休息後，由於收入減少，讓她對未來就業穩定性及薪資狀況感到不安，儘管公司不屬於「僱用安定措施」適用行業，周小姐仍可在減班休息期間，申請參加再充電計畫的訓練課程，並於參訓後獲得訓練津貼補助。