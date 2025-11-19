誰讓造山者造出護國神山？陳冲：嚴家淦是這群造山者背後的造人者

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲日前出席故總統家淦先生120歲冥誕紀念 ，他表示，今日來到會場，看到牆上掛著一幅幅由嚴前總統當年以業餘攝影家身分親自拍攝具職業水準的作品，令自己回想起60年前高中時期適逢美援終止，人心不安，透過收音機聽到時任行政院長的嚴前總統述說國家情勢，最後提到自己在攝影外還自行沖洗照片，其中有張照片利用重複曝光技巧，坐姿及跪姿者皆是自己，寓意「求人不如求己」，讓當時僅是高中生的我印象深刻。

陳冲指出，1949年6月台灣推動新台幣改革，從聽聞此事到後續資料的深度了解，內心頗為震撼。當時，海峽對岸正值國共內戰，台灣則因戰後的通膨嚴重，社會失序，在1948年6月一顆雞蛋57元，一年後飆漲至7,100元，人民對貨幣失去信心，手中有鈔票馬上拿去換取物品，深怕下一秒鈔票就失去購買力，但戰火連連，中央政府無法給予台灣省政府過多支持。

據台灣大學許介麟教授所述，當年日本戰敗時，日本當局為搶購物資又趕工加印1億元台灣銀行券（當時的貨幣），對比當時全台流通的台灣銀行券也不過2億多，M1一下暴增50%，對物價的影響可想而知。

時任財政廳長的嚴前總統毅然決然決定改革貨幣，然貨幣改革絕非易事，因貨幣改革失敗而財政崩盤、經濟垮台的例子不勝枚舉。

一戰後德國通膨嚴重，兒童用鈔票堆積木玩耍，發行面額100兆馬克的貨幣也於事無補；近代辛巴威也曾一再改版，發行過面額100兆辛巴威幣，卻連一顆雞蛋都無法購買，至今該國可使用八種貨幣支付，卻無人使用辛巴威幣。

陳冲說，這次發布新書收錄嚴廳長於1949年6月15日在諮議會報告貨幣改革一事的演講，看似輕描淡寫，實則背後每一件事皆複雜無比。嚴廳長說明已向中央要了80萬兩黃金作為貨幣準備，又因進出口需要外匯，向中央爭取1,000萬美元，但當時國共內戰節節敗退，需要大量資源購買軍火，提出這樣的要求無異是冒著生命危險。

天佑台灣，當政者經思考後也答應請求。除此之外，嚴廳長向泰國進口1萬噸白米，平息米價，並不畏得罪有權勢者，下令停止金圓券兌換，並停止墊付中央單位款項。

陳冲指出，貨幣改版不重要，重要的是建立大眾對貨幣的信心，憑著過人智慧及膽識，將人民福祉置於自己的生死之前，嚴廳長成功安定台灣經濟及金融環境，社會人心安定，經濟恐慌漸次平息。

回想起來，當時若沒有改革成功的新台幣，中央政府也不必來此滿目瘡痍之地，退無可退，人心渙散，自然更不會有現在的台灣。

再舉一例，在1951年前台灣並沒有總預算制度，直至家淦先生出任財政部長時，才為台建立總預算制度，財政秩序得以維持，當時此政策必定也是冒著政治風險，冒犯多少既得利益便宜行事者，但家淦先生不懼前行。在適當時間，做出適當的決定，歷史上又有多少人做得到。

陳冲說，近年各方討論「護國神山」，川普上台後更時常被提及。更有人拍攝紀錄片「造山者」述說原委，以及在背後促成護國神山的重要人物，但誰在背後護持這些造山者？影片中重要人物，包括李國鼎部長、孫運璿部長等，皆為嚴前總統任行政院長時的重要閣員，好比栽培植物，嚴前總統營造安全的土壤環境，穩定的幣值及安定的經濟體系，讓造山者能夠創造出護國神山，是造山者背後默默付出卻更為重要的「造人者」。

陳冲說，光復節自己發表一篇專欄，「軍事古寧頭，經濟新台幣」，有人說古寧頭戰役讓台灣得以存續，但別忘了古寧頭戰役發生在1949年10月，新台幣改革在當年6月，若沒有穩定的金融環境，經濟難以正常發展，也無法有後續的長遠治理