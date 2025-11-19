快訊

把普發一萬拿去投資 中低收、低收資格恐受影響

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

普發現金一萬12日開始入帳、發放後，截至上午11時，目前已經有超過1,027萬人登記與領取。但普發現金一萬官網也提醒，低收入或中低收入戶民眾若未全數支用，年度查有餘額，應併入動產核算，甚至把錢拿去投資、而非消費，還有可能影響弱勢身份資格。

據統計，截至19日上午11時為止，普發一萬現金官網已登記人數為824萬1,759人，17日開放的ATＭ領現功能，已領現人數也來到203萬3,458人，合計超過1,029萬人登記與領取。

不少民眾領到普發一萬現金可能會選擇消費，但也有民眾可能會選擇投資或其他用途，至於普發現金是否會影響低收入戶或中低收入戶資格？衛福部社保司解釋，民眾領取因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例發放的1萬元現金，其屬一次性給與，非經常性收入，不予計入社會救助法所稱「家庭總收入」。

官員指出，如果民眾未全數支用，年度查有餘額，應併入動產核算，但如果真的因為投資而影響中低收或低收資格者，只會有零星少數，主要還是要鼓勵大家消費。

舉例來說，有一家五口的中低收入戶，全戶領到5萬元之後，消費5,000元，剩餘的4萬5,000元選擇股票投資，未來當股票上漲時，導致動產價值核算增加，確實可能會影響中低收入戶資格。

低收入戶 消費
×

