台積電疑遭洩密是否提告 龔明鑫：尊重台積電決定

台積電今年運動會於11月8日在新竹舉行，特地請來輝達執行長黃仁勳參與，雖然原本是要營造台積電創辦人張忠謀與黃仁勳同框的歷史畫面，但因張忠謀身體不適，改由兩大科技巨擘、現任台積電董事長魏哲家與黃仁勳同框。台積電正式進入「魏哲家時代」，不過他領導的班底，從運動會及上周台積贊助柏林愛樂來台音樂會的相關安排都可看出，出現微妙的權力變化。

2025-11-19 07:00