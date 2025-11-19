快訊

是否擴大國安基金規模 莊翠雲：目前足以支應

中央社／ 台北19日電

國民黨立委林德福關注國安基金規模是否擴大，財政部長莊翠雲今天表示，目前國安基金整體規模新台幣5000億元，都足以支應，且今年國安基金進場後，到目前為止，沒有什麼問題，執行以來，也未動用過四大基金的錢。

立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會今天召開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，邀請行政院主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、行政院工程會主委陳金德、內政部長劉世芳等相關部會首長列席備詢。

國民黨立委林德福指出，台股14日重挫506點，昨天又重跌691點，證交所統計，累計至11月，今年外資賣超超過3766億元，今年底前台股是花若盛開蝴蝶自來，還是大難臨頭。

莊翠雲回應，台股雖然會受到國際股市連動影響，出現比較大的波動，但整體面基本還是好的。上市櫃整體的營收，今年累計前10個月也比去年同期成長12.5%，所以基本面良好。國安基金從4月9日執行護盤任務，後續會審慎關注國內外的政經情勢，還有台股走勢。

對於國安基金銀彈是否充足，是否要擴大規模至7000億元，莊翠雲表示，目前國安基金整體規模5000億元，都還足以支應，且國安基金進場後，到目前為止，沒有什麼問題，且執行以來，未動用過四大基金的錢。

