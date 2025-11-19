聽新聞
鴻華先進買納智捷 1月有譜

聯合報／ 記者邱馨儀林海／台北報導

裕隆今天舉行法說會，其中納智捷將售予鴻華先進一事將成為法說會的焦點，原先市場傳出本月七日裕隆董事會後公告出售納智捷予鴻華先進，由於需經公平會同意，目前尚未確認，預期相關作業程度完成後，明年元月可望定案。

裕隆與鴻海兩集團在二○二○年合資成立鴻華，由鴻華主導產品設計與技術研發，裕隆三義廠負責代工組裝，而後再交由納智捷進行銷售，先前催生出首款國產純電車納智捷n7，去年更成為電動車銷售亞軍，銷量超過七千輛，僅次於特斯拉的Model Y；但今年前十月僅銷售二七八七輛，也一直未達損益平衡點。

據了解，納智捷出售予鴻華先進之後，品牌名稱是維持或是更換，就將等鴻華先進併購納智捷之後，由鴻華先進決定。

業界指出，裕隆將納智捷售予鴻華先進，市場的解讀是納智捷連年虧損，裕隆出售之後，有利於裕隆的獲利表現。不過，裕隆認為，納智捷包含直營經銷商售予鴻華先進後，鴻華先進即可達成上下游一條龍整合，有利於效益提高，對雙方都有助益。

至於裕隆集團的營運策略，除了聚焦在旗下事業的整合效益之外，裕隆可觀的資產將是重要的發展方向，裕隆除了在三義的可觀土地資產之外，在新店的土地開發也將是未來發展的重要方向。

