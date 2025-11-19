聽新聞
0:00 / 0:00

川普：讓台灣搶走晶片生意 美很丟臉

聯合報／ 記者陳熙文林銘翰／連線報導

美國總統川普十七日再度提到台灣，他表示，美國愚蠢地把晶片生意輸給台灣，讓台灣幾乎生產百分之百的晶片，這實在很丟臉；不過，現在晶片將回到美國生產製造，美國預計在接下來的幾年內取得很大部分的晶片市場。他認為美國可能在很短的時間內生產世界上大多數的晶片。

川普十七日在白宮橢圓辦公室接受媒體訪問，他聲音沙啞，疑似感冒。

有媒體詢問川普為何聲音沙啞，川普表示，他的身體狀況很好，因為有國家希望重新談判貿易協議的條件，他為此感到很不高興，不過他已經把問題解決了。川普不願透露是哪一個國家。

川普十七日也被問及H-1B工作簽證的政策，川普以晶片製造為例，指美國不再生產製造晶片，但預計在接下來的一年取得大部分的晶片市場。他表示，美國必須訓練國內勞工來生產晶片；美國過去生產晶片，卻愚蠢地把晶片生意輸給台灣。

川普說，台灣現在幾乎生產製造百分之百的晶片，這實在很丟臉（disgraceful），但好消息是，它們即將回流到美國。

川普指出，晶片製造商因為晶片的關係正回流美國，他認為美國在很短的時間內就有可能製造世界上大多數的晶片。

針對川普的說法，民眾黨主席黃國昌表示，台灣的半導體產業是經過多年努力打造而成，「川普總統認知錯誤，不僅傷害台灣人民情感，更是赤裸裸地展現掠奪台灣半導體產業的野心。」他相信多數台灣人民不會認同川普的說法，而台灣政府也不應該放任美國政府掠奪台灣的半導體產業。

晶片 川普 半導體
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

與艾普斯坦密切聯繫 美前財長薩默斯退出公共事務

與俄做生意的國家 美擬立法授權總統課稅最高500% 切斷普亭金援

華郵：川普宣布重啟核試之際 中國正在擴建新疆羅布泊核試場

川普再提台搶走晶片生意「實在很丟臉」 黃國昌：認知錯誤

相關新聞

獨／T17、18解約卡關？新壽魏寶生曝理由 強調「盼事情圓滿」

輝達（NVIDIA）海外總部將落腳北士科T17、T18，台北市議會日前通過新壽的44.3億元解約金，原先計畫要在上周五完...

英特爾前執行長基辛格：AI競賽 台灣缺電力韌性

從英特爾退休後轉任創投業的英特爾前執行長基辛格，昨天以矽谷知名的深科技創投Playground Global合夥人身分來...

川普：讓台灣搶走晶片生意 美很丟臉

美國總統川普十七日再度提到台灣，他表示，美國愚蠢地把晶片生意輸給台灣，讓台灣幾乎生產百分之百的晶片，這實在很丟臉；不過，...

憂Fed降息、AI泡沫化 全球金融市場重挫

全球金融市場昨天遭遇「無差別」血洗，全球股市、加密貨幣、黃金與石油等資產行情盤中全面下挫，科技股賣壓沉重，日韓股都跌逾百...

防陸封鎖能源供應 美專家：台核能決策違韌性邏輯

面對來自中國大陸武力進犯的威脅，有可能從海上截斷台灣的能源供應，美國海軍退役少將蒙哥馬利十七日指出，台灣應該投資所有能源...

鴻華先進買納智捷 1月有譜

裕隆今天舉行法說會，其中納智捷將售予鴻華先進一事將成為法說會的焦點，原先市場傳出本月七日裕隆董事會後公告出售納智捷予鴻華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。