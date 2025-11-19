聽新聞
0:00 / 0:00

防陸封鎖能源供應 美專家：台核能決策違韌性邏輯

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

面對來自中國大陸武力進犯的威脅，有可能從海上截斷台灣的能源供應，美國海軍退役少將蒙哥馬利十七日指出，台灣應該投資所有能源選項，包括核能在內；他也認為，賴清德總統未來會很樂意投資小型模組化核反應爐（ＳＭＲ）。

美國華府智庫「捍衛民主基金會」（ＦＤＤ）十七日舉辦座談會，邀請學者專家討論如何在北京的威脅之下，保護台灣的能源生命線。

ＦＤＤ中國項目主管辛格頓提到，ＦＤＤ今夏與台灣學術單位共同合作的兵推演習指出，中國未必需要透過隔離或封鎖來達成其目標，光是利用執行港口安全檢查等法律手段，或是向卡達等天然氣供應國施壓，就能干擾天然氣輸入台灣。

辛格頓指出，這樣的施壓手段會影響台灣物價、讓民眾搶購囤貨，並造成內部政治的不穩定，對台灣形成政治和心理上的壓力，讓北京不需要發動戰爭，也可以達成其政治目標；台灣會慢慢發現，中國祭出的文書工作有時比飛彈更具殺傷力。

摩根大通銀行商品開採總經理阿爾坎說，台灣約百分五十發電來自天然氣，卻沒有在地生產天然氣，這讓台灣非常依賴供應商，這也為台灣增加系統性的弱點。他說，在缺乏核能之下，加上日益增加的經濟需求，台灣對天然氣的需求只會向上提高。

蒙哥馬利指出，美國希望台灣增加國防支出，包括投資液化天然氣等；這些投資不但有助於台灣，也有助於減少美國捲入衝突的風險。此外，台灣在核能的政策決策「違反韌性邏輯」，是政治決定。

蒙哥馬利表示，台灣必須做出短中長期的能源投資，雖然必須付出很大代價，但這就是嚇阻中國的方法，表現出台灣願意用盡全力來嚇阻中國；台灣除了投資液化天然氣，也可以投資核能，並認為賴清德總統未來會很樂意投ＳＭＲ。

ＦＤＤ做成報告，對如何強化台灣的能源韌性提出建議，包括分散液化天然氣的供應鏈風險，向美國採購更多液化天然氣、台積電直接向美國長期購買液化天然氣、擴大台灣的能源儲備設施等；捍衛民主基金會的報告也建議台灣投資傳統核能發電和ＳＭＲ，讓台灣保有穩定的能源供應來應付中國可能的祕密隔離。

核能 美國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

土耳其油輪敖德薩遇襲 恐衝擊美液化天然氣輸烏

受美國關稅影響蘭花轉攻印度、巴西 農糧署：美國市場也不放棄

防陸封鎖能源供應 美海軍退役少將：台應投資小型核反應爐

美核能新創 泡沫跡象浮現

相關新聞

獨／T17、18解約卡關？新壽魏寶生曝理由 強調「盼事情圓滿」

輝達（NVIDIA）海外總部將落腳北士科T17、T18，台北市議會日前通過新壽的44.3億元解約金，原先計畫要在上周五完...

英特爾前執行長基辛格：AI競賽 台灣缺電力韌性

從英特爾退休後轉任創投業的英特爾前執行長基辛格，昨天以矽谷知名的深科技創投Playground Global合夥人身分來...

川普：讓台灣搶走晶片生意 美很丟臉

美國總統川普十七日再度提到台灣，他表示，美國愚蠢地把晶片生意輸給台灣，讓台灣幾乎生產百分之百的晶片，這實在很丟臉；不過，...

憂Fed降息、AI泡沫化 全球金融市場重挫

全球金融市場昨天遭遇「無差別」血洗，全球股市、加密貨幣、黃金與石油等資產行情盤中全面下挫，科技股賣壓沉重，日韓股都跌逾百...

防陸封鎖能源供應 美專家：台核能決策違韌性邏輯

面對來自中國大陸武力進犯的威脅，有可能從海上截斷台灣的能源供應，美國海軍退役少將蒙哥馬利十七日指出，台灣應該投資所有能源...

鴻華先進買納智捷 1月有譜

裕隆今天舉行法說會，其中納智捷將售予鴻華先進一事將成為法說會的焦點，原先市場傳出本月七日裕隆董事會後公告出售納智捷予鴻華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。