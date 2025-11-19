防陸封鎖能源供應 美專家：台核能決策違韌性邏輯

面對來自中國大陸武力進犯的威脅，有可能從海上截斷台灣的能源供應，美國海軍退役少將蒙哥馬利十七日指出，台灣應該投資所有能源選項，包括核能在內；他也認為，賴清德總統未來會很樂意投資小型模組化核反應爐（ＳＭＲ）。

美國華府智庫「捍衛民主基金會」（ＦＤＤ）十七日舉辦座談會，邀請學者專家討論如何在北京的威脅之下，保護台灣的能源生命線。

ＦＤＤ中國項目主管辛格頓提到，ＦＤＤ今夏與台灣學術單位共同合作的兵推演習指出，中國未必需要透過隔離或封鎖來達成其目標，光是利用執行港口安全檢查等法律手段，或是向卡達等天然氣供應國施壓，就能干擾天然氣輸入台灣。

辛格頓指出，這樣的施壓手段會影響台灣物價、讓民眾搶購囤貨，並造成內部政治的不穩定，對台灣形成政治和心理上的壓力，讓北京不需要發動戰爭，也可以達成其政治目標；台灣會慢慢發現，中國祭出的文書工作有時比飛彈更具殺傷力。

摩根大通銀行商品開採總經理阿爾坎說，台灣約百分五十發電來自天然氣，卻沒有在地生產天然氣，這讓台灣非常依賴供應商，這也為台灣增加系統性的弱點。他說，在缺乏核能之下，加上日益增加的經濟需求，台灣對天然氣的需求只會向上提高。

蒙哥馬利指出，美國希望台灣增加國防支出，包括投資液化天然氣等；這些投資不但有助於台灣，也有助於減少美國捲入衝突的風險。此外，台灣在核能的政策決策「違反韌性邏輯」，是政治決定。

蒙哥馬利表示，台灣必須做出短中長期的能源投資，雖然必須付出很大代價，但這就是嚇阻中國的方法，表現出台灣願意用盡全力來嚇阻中國；台灣除了投資液化天然氣，也可以投資核能，並認為賴清德總統未來會很樂意投ＳＭＲ。

ＦＤＤ做成報告，對如何強化台灣的能源韌性提出建議，包括分散液化天然氣的供應鏈風險，向美國採購更多液化天然氣、台積電直接向美國長期購買液化天然氣、擴大台灣的能源儲備設施等；捍衛民主基金會的報告也建議台灣投資傳統核能發電和ＳＭＲ，讓台灣保有穩定的能源供應來應付中國可能的祕密隔離。