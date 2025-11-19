英特爾前執行長基辛格轉戰創投界 來台找夥伴

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

英特爾前執行長基辛格轉戰創投界，昨（18）日以深科技創投Playground Global合夥人身分，帶領七家新創公司專程來台。他一改過去評論台灣「半導體過度集中、全球地緣政治最危險地方」，稱讚台灣供應鏈製造能力超強，「早上有想法，中午出原型，晚上就量產」，相關新創公司也將與台積電（2330）、鴻海等台廠合作。

基辛格表示，他第50次來台灣，40年前，他親身經歷個人電腦快速發展起點，帶動台灣在硬體製造業的地位。他也將擔任Playground投資開發光學元件封裝Ayar Labs公司董事，積極推動以光代替銅線的傳導新技術。

基辛格推崇台灣對新創的接受度高，並透露他此行將與鴻海董事長劉揚偉共進晚宴，因為鴻海已經投資Playground Global超過十年，雙方合作投資的機器人公司Robust.AI也由鴻海設計製造倉儲用Carter機器人，打入倉儲物流產業。

Playground Global昨帶來投資的七家新創公司，橫跨電源管理、光通訊、互連與微影技術等領域，除了Ayar Labs的光通訊技術外，改善供電架構晶片的PowerLattice；以光技術改善AI伺服器功耗的PicoJool；挑戰降低EUV設備成本的xLight，都是挑戰當前產業痛點的「深科技」，部分也與台灣半導體業者包括穩懋、世芯、創意等業者合作。

基辛格指出，台灣是讓科技突破真正落地為現實的關鍵舞台，在促成創新從概念落地到規模化的速度領先全球，在精密技術、半導體產能、以及深科技領域的專業，台灣是業界頂尖硬體公司驗證創新的最佳試煉場，也是Playground支持創業團隊從概念、原型到量產的重要據點。

