消費者權益報導獎經濟日報獲得佳作

經濟日報／ 記者林安妮／台北報導

消費者權益報導獎」昨（18）日揭曉，經濟日報資深記者邱金蘭撰寫的「營業員扛不住」專題獲得佳作，這是經濟日報連續五年獲得該獎項，顯示經濟日報長期重視金融消費議題與消費者權益。

營業員扛不住專題講述的是，今年5月，長銷多年的ETF金融商品引爆銷售亂象，專題挖掘在ETF熱銷的背後，實則隱藏營業員、銀行理專等人，長期背負不合理的「責任額」業績制度，這樣的壓力讓他們喘不過來，不少人被迫透過借貸，或是向客人推銷不適合、自己也不懂的商品，達成銷售目標。

如此虛增的銷售額，創造了ETF上市熱銷的假象，然後在閉鎖期結束後，「人情戶」大量拋售，亦殃及不知情的投資人面對價格波動，也讓ETF蒙受下市風險。

消費者權益報導獎是由行政院消費者保護處支持，並委託財團法人台灣媒體觀察教育基金會擔任主辦單位，邀請相關領域專家學者，組成具第三方公正單位性質的評選委員會進行本次選拔，盼藉由該活動鼓勵長期關注消費者權益保護議題的媒體從業人員、學生與社會大眾，同時提升消費者權益新聞報導與節目的品質。

消費 ETF 商品
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

【重磅快評】行政院宣戰立法院 卓揆做了最壞示範

行政院財劃法修法開戰立院 學者：該換閣揆了

宜蘭鐵路高架化送行政院審議 地方盼124年通車

行政院明公布院版財劃法 今邀集地方主計人員開會「只給一張A4紙」

相關新聞

英特爾前執行長基辛格：AI競賽 台灣缺電力韌性

從英特爾退休後轉任創投業的英特爾前執行長基辛格，昨天以矽谷知名的深科技創投Playground Global合夥人身分來...

消費者權益報導獎經濟日報獲得佳作

「消費者權益報導獎」昨（18）日揭曉，經濟日報資深記者邱金蘭撰寫的「營業員扛不住」專題獲得佳作，這是經濟日報連續五年獲得...

防陸封鎖能源供應 美專家：台核能決策違韌性邏輯

面對來自中國大陸武力進犯的威脅，有可能從海上截斷台灣的能源供應，美國海軍退役少將蒙哥馬利十七日指出，台灣應該投資所有能源...

Cloudflare異常影響普發現金網站 數發部：正釐清問題、緊急應處措施

數位發展部今（18）日表示，國際網路資安服務商Cloudflare發生服務異常狀況，影響部分政府重要網站運作，普發現金網...

獨／T17、18解約卡關？新壽魏寶生曝理由 強調「盼事情圓滿」

輝達（NVIDIA）海外總部將落腳北士科T17、T18，台北市議會日前通過新壽的44.3億元解約金，原先計畫要在上周五完...

助產業度過美關稅衝擊 立委何欣純籲：最迫切的是融資問題

立法委員何欣純今呼籲政府，立院日前通過930億元韌性特別預算，最重要的是要讓第一線的基礎工業「看得到、吃得到」，真正感受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。