消費者權益報導獎經濟日報獲得佳作

「消費者權益報導獎」昨（18）日揭曉，經濟日報資深記者邱金蘭撰寫的「營業員扛不住」專題獲得佳作，這是經濟日報連續五年獲得該獎項，顯示經濟日報長期重視金融消費議題與消費者權益。

營業員扛不住專題講述的是，今年5月，長銷多年的ETF金融商品引爆銷售亂象，專題挖掘在ETF熱銷的背後，實則隱藏營業員、銀行理專等人，長期背負不合理的「責任額」業績制度，這樣的壓力讓他們喘不過來，不少人被迫透過借貸，或是向客人推銷不適合、自己也不懂的商品，達成銷售目標。

如此虛增的銷售額，創造了ETF上市熱銷的假象，然後在閉鎖期結束後，「人情戶」大量拋售，亦殃及不知情的投資人面對價格波動，也讓ETF蒙受下市風險。

消費者權益報導獎是由行政院消費者保護處支持，並委託財團法人台灣媒體觀察教育基金會擔任主辦單位，邀請相關領域專家學者，組成具第三方公正單位性質的評選委員會進行本次選拔，盼藉由該活動鼓勵長期關注消費者權益保護議題的媒體從業人員、學生與社會大眾，同時提升消費者權益新聞報導與節目的品質。