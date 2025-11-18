快訊

Cloudflare釀全球大當機！看完「10次跳針公告」2小時還沒修好都怒了

聽新聞
0:00 / 0:00

Cloudflare異常影響普發現金網站 數發部：請保持耐心再嘗試

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部18日表示，國際網路資安服務商Cloudflare發生服務異常狀況，影響部分政府重要網站運作，普發現金網站（10000.gov.tw）亦出現連線不穩定或無法正常開啟之情形。數發部正與Cloudflare釐清問題根因、影響範圍與緊急應處措施。

數發部表示，18日晚間7點48分Cloudflare網站公告發生網路連線異常問題，導致全球使用Cloudflare網路資安服務之網站受到影響。數發部已第一時間與Cloudflare官方聯繫，雙方正密切合作，研擬並採取必要措施，加速恢復系統之穩定運作。

數發部強調，目前普發現金網站因Cloudflare網路服務偶有中斷連線情形，但不會影響民眾領取普發現金的權益，請民眾保持耐心，如遇網站連線不穩情形，可稍後再重新嘗試，或是使用ATM領現方式領取普發現金。

數發部 普發現金
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

全球大當機！疑Cloudflare釀多個網站癱瘓 ChatGPT、X都受影響

證交所舉辦 年度證券商金融零信任會議

發錢嗎？議員關切北市是否普發現金 財政局：難見水落石出的一天

普發現金幸福加倍享 義大天悅祭出住一晚送一晚與續住優惠

相關新聞

獨／T17、18解約卡關？新壽魏寶生曝理由 強調「盼事情圓滿」

輝達（NVIDIA）海外總部將落腳北士科T17、T18，台北市議會日前通過新壽的44.3億元解約金，原先計畫要在上周五完...

Cloudflare異常影響普發現金網站 數發部：正釐清問題、緊急應處措施

數位發展部今（18）日表示，國際網路資安服務商Cloudflare發生服務異常狀況，影響部分政府重要網站運作，普發現金網...

助產業度過美關稅衝擊 立委何欣純籲：最迫切的是融資問題

立法委員何欣純今呼籲政府，立院日前通過930億元韌性特別預算，最重要的是要讓第一線的基礎工業「看得到、吃得到」，真正感受...

輝達副總裁帶意向書見蔣萬安 議員籲新壽別「歹戲拖棚」快解約

輝達將進駐北士科T17、18，北市府正與新壽走解約程序，但新壽要求要看過輝達投資意向書，確定土地給輝達才同意簽協議書，市...

腰斬再腰斬！買氣急凍拖累薪資 不動產開發業獎金年減73％

房市買氣持續降溫，不動產業薪資同步承壓。主計總處最新統計顯示，9月不動產業薪資已連四個月下滑，經常性薪資、非經常性薪資皆...

房市轉冷不玩了？ 不動產員工退出率近8個月次高

房市買氣轉冷，衝擊不動產業人力穩定度。主計總處最新統計顯示，今年9月不動產業受僱員工退出率達2.92%，雖較上月略減0....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。