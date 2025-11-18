獨／T17、18解約卡關？新壽魏寶生曝理由 強調「盼事情圓滿」

輝達（NVIDIA）海外總部將落腳北士科T17、T18，台北市議會日前通過新壽的44.3億元解約金，原先計畫要在上周五完成解約，但卻出現小插曲，副市長李四川18日表示，新壽堅持協議內容必須確保土地將由輝達取得，才願意合意解約。對此，新壽董事長魏寶生接受本報訪問，由於尊重市府，他僅低調表示，「根據公司治理，雙方合意解約召開董事會需要有『確信依據』，這是維護股東與董事會的權益，若是合理就會盡快召開董事會，新壽會盡力配合」。

副市長李四川今日指出，新壽提出「若T17、T18未交由輝達使用，土地須返還新壽」的訴求，以及往後如假設輝達用了幾年後，這合約須要再把土地還給新壽，這個要求市政府沒辦法接受。所以市府本周約輝達不動產副總裁Scott Ekman拜訪市長蔣萬安，且輝達也會帶來投資意向書，新壽如果同意，開完董事會應就會簽解約合約書。

對此，由於尊重市府，新壽董事長魏寶生僅表示，「根據公司治理，雙方合意解約召開董事會需要有『確信依據』，這是維護股東與董事會的權益，因此在收到依據後，若是合理就會盡快召開董事會，並由董事會授權董事長去解約，新壽會盡力配合。」而他也強調，「絕無刻意刁難，希望事情能圓滿結束」。

據知情人士指出，在與北市府協商過程中，律師確實有提出一些意見，包含T17、T18若沒有給輝達，須將土地歸還等，儘管被市府否准，但新壽必須有這樣的動作，否則恐被質疑說「空手套白狼」，董事會也會有背信的疑慮，而市府也並未完全否定新壽的立場，因此市府建議透過意向書取代新壽所提出的條文，如此一來也能避免後續爭議。