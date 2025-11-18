快訊

與高市會談後 日銀總裁植田暗示將「漸進式升息」日圓匯率先升後貶

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

經濟部偕同國科會領軍 亮相MEDICA 2025工研院與比利時IMEC簽約

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
在經濟部與國科會共同支持下，2025 MEDICA Taiwan MedTech Pavilion 18日於德國隆重登場，盼彰顯臺灣智慧醫療的整體量能，助攻臺廠提升全球競爭力。右起為佛萊堡大學醫學院院長Prof. Wenz、國科會處長林德生、駐歐盟代表大使謝志偉、經濟部產業技術司簡任技正戴建丞，及工研院生醫所所長莊曜宇。工研院提供
在經濟部與國科會共同支持下，2025 MEDICA Taiwan MedTech Pavilion 18日於德國隆重登場，盼彰顯臺灣智慧醫療的整體量能，助攻臺廠提升全球競爭力。右起為佛萊堡大學醫學院院長Prof. Wenz、國科會處長林德生、駐歐盟代表大使謝志偉、經濟部產業技術司簡任技正戴建丞，及工研院生醫所所長莊曜宇。工研院提供

臺灣智慧醫療跨域能量再登全球最大醫療器材展MEDICA！在經濟部國科會支持下，匯聚產官學研能量，率領仁寶電腦、瑞昱半導體、艾諾細胞科技等近50家智慧醫療與醫材廠商，設立Taiwan MedTech Pavilion主題館，展現臺灣智慧醫療跨域整合成果。

同時，工研院宣布與歐洲知名半導體研究機構比利時微電子研究所（IMEC）簽署合作協議，攜手建立臺歐智慧醫療與晶片技術合作機制，推動雙方在高階醫療科技的技術交流與應用，拓展國際合作版圖。

臺灣館開幕典禮中，特別邀請駐歐盟暨比利時代表謝志偉、國科會產學處處長林德生、MEDICA與COMPAMED展會總監 Mrs. Carmen Berger、德國佛萊堡大學醫院院長Prof. Frederik Wenz嘉賓到場致意，一致肯定臺灣在AI、晶片與醫療科技整合上的優異表現，同時吸引多位歐盟及德國醫療體系代表共襄盛舉。

經濟部技術司簡任技正戴建丞指出，臺灣長期以創新與合作精神深耕全球醫療產業，從早期的塑膠醫療耗材、精密醫材零組件，到今日推出多項智慧醫療與高齡照護整合方案，不僅展現產業升級與轉型實力，更躍升成為智慧醫療與整合解決方案的提供者。

此外，今年國科會與經濟部首度共建臺灣館，象徵以TEAM TAIWAN 國家隊形象踏上國際舞台，推動研發成果走向臨床與新興市場，促進產業邁向高值化與全球化發展。

在政府「AI躍昇計畫」與「晶創計畫」支持下，臺灣館以「AI、晶片、醫療」三大主軸，展出多項法人與廠商的亮點技術，包括18家指標企業涵蓋AI健康管理、生醫晶片、高階醫材製造與智慧醫療環境等創新技術。

瑞昱半導體的低功耗藍牙晶片具備高穩定度與低耗能，小型化與高整合度設計可支援各類穿戴與醫療裝置，是智慧輔具的重要核心技術。

昇陽半導體的液態檢體生物晶片，可將多種生物標記整合於單一晶片，一次完成多重檢測，具高靈敏度與客製化特色，提升臨床精準診斷效率。

明基透析科技展出的血液透析器與切向流過濾器，具備國際級精密膜技術與穩定濾流效能，已在全球市場獲得廣泛應用，展現臺灣高階醫材優異的研發與製造實力。多家企業齊聚展現技術亮點，彰顯臺灣智慧醫療從晶片、AI到高階醫材的完整創新能量與競爭力。

同時為開啟臺歐智慧醫療與晶片合作發展，IMEC Life Science Technologies資深副總裁Dr. Peter Peumans與工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇代表簽署合作協議，聚焦微流體閥系統整合與數位 ELISA 等前瞻技術，在此合作架構下深化臺歐交流，推動智慧醫療與生醫晶片的共同發展。

工研院亦安排參訪雃博集團德國子公司 SLK Vertriebsgesellschaft mbH，實地了解臺灣廠商在歐洲的在地化營運與醫材通路策略。

工研院表示，將持續以創新研發與臨床實證雙引擎推動產業升級，協助臺灣廠商強化國際鏈結，從智慧醫療創新邁向全球布局，攜手打造健康永續與高值醫材的產業新局。

在經濟部與國科會的共同支持下，工研院率領仁寶電腦、瑞昱半導體、艾諾細胞科技等近 50 家智慧醫療與醫材廠商，赴德國參加全球最大醫材展MEDICA 2025。同時宣布與比利時微電子研究所（IMEC）簽署合作協議，攜手建立臺歐智慧醫療與晶片技術合作機制。工研院提供
在經濟部與國科會的共同支持下，工研院率領仁寶電腦、瑞昱半導體、艾諾細胞科技等近 50 家智慧醫療與醫材廠商，赴德國參加全球最大醫材展MEDICA 2025。同時宣布與比利時微電子研究所（IMEC）簽署合作協議，攜手建立臺歐智慧醫療與晶片技術合作機制。工研院提供

經濟部 國科會
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普禁Nvidia晶片輸中助攻？ 寒武紀陳天石身價衝1600億

板橋寵物店籠子小貓咪沒打晶片還阻撓動保員稽查…被罰15萬元

川普再提台搶走晶片生意「實在很丟臉」 黃國昌：認知錯誤

再談台灣半導體…川普批「實在很丟臉」？網友：是在嫌美國自己搞砸

相關新聞

助產業度過美關稅衝擊 立委何欣純籲：最迫切的是融資問題

立法委員何欣純今呼籲政府，立院日前通過930億元韌性特別預算，最重要的是要讓第一線的基礎工業「看得到、吃得到」，真正感受...

輝達副總裁帶意向書見蔣萬安 議員籲新壽別「歹戲拖棚」快解約

輝達將進駐北士科T17、18，北市府正與新壽走解約程序，但新壽要求要看過輝達投資意向書，確定土地給輝達才同意簽協議書，市...

腰斬再腰斬！買氣急凍拖累薪資 不動產開發業獎金年減73％

房市買氣持續降溫，不動產業薪資同步承壓。主計總處最新統計顯示，9月不動產業薪資已連四個月下滑，經常性薪資、非經常性薪資皆...

房市轉冷不玩了？ 不動產員工退出率近8個月次高

房市買氣轉冷，衝擊不動產業人力穩定度。主計總處最新統計顯示，今年9月不動產業受僱員工退出率達2.92%，雖較上月略減0....

數發部推政府AI應用平台提升行政效率 也激勵本土軟體產業發展

全球企業、民眾使用人工智慧（AI），政府機關也期望導入AI，不少單位卻因為「不敢用、成本高、應用少」，而不敢隨意導入。為...

影／都在蛋黃區！屏東社會住宅再+2 永城、鶴聲好室今動工

屏東縣社會住宅再增兩處，永城好室、鶴聲好室今動工，都位在屏東市蛋黃區，也是屏東縣第3、4處社會住宅，預計2028年完工。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。