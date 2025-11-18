助產業度過美關稅衝擊 立委何欣純籲：最迫切的是融資問題

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法委員何欣純今呼籲政府，立院日前通過930億元韌性特別預算，最重要的是要讓第一線的基礎工業「看得到、吃得到」。圖／何欣純提供

立法委員何欣純今呼籲政府，立院日前通過930億元韌性特別預算，最重要的是要讓第一線的基礎工業「看得到、吃得到」，真正感受到中央願意做產業的後盾。現階段最迫切的仍是融資問題，呼籲政府融資要準、資金要到位，利息要寬鬆。希望經濟部能跨部會溝通協調，作為產業的後盾，幫助廠商渡過難關。

經濟部今在台中軟體園區舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」中區場，有百餘家廠商出席，經濟部在會中說明如何透過研發轉型補助、金融支持、開拓多元市場及產業競爭力輔導團等方案，協助產業因應美國關稅衝擊。

何欣純說，面對全球不景氣與美國關稅的雙重衝擊，政府編列韌性特別預算，就是要把資源用在刀口上，展現政府願意陪伴業者渡過難關的決心。所以，支持方案行政程序一定要簡化、同時撥款要有效率，如果效率不佳、拖延撥款，等到廠商已經撐不下去，再拿到政府的補貼也為時已晚。

關於企業轉型升級，何欣純說，許多廠商的心聲是受關稅影響的中小微企業和基礎工業要先度過難關，後續才談轉型升級。產業升級，勞工也要一起升級，企業轉型升級才有意義。

何欣純說，這一波全球景氣低迷，加上美國關稅衝擊，對出口導向的台灣產業是嚴峻考驗，盼政府與產業攜手合作、善用這次特別預算與各項支持方案，為台灣打開下一階段產業升級與經濟發展的新局。

經濟部今在台中軟體園區舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」中區場。圖／何欣純提供

