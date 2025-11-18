輝達副總裁帶意向書見蔣萬安 議員籲新壽別「歹戲拖棚」快解約

輝達將進駐北士科T17、18，北市府正與新壽走解約程序，但新壽要求要看過輝達投資意向書，確定土地給輝達才同意簽協議書，市長蔣萬安今下午與輝達總部不動產副總裁Scott Ekman會面，並代表輝達向市長遞交投資意向書。議員呼籲，新壽不要再歹戲拖棚，盡快解約，除了跨黨派議員釘著，投資意向書也會提供，不要因拖延再次成為全民公敵。

議員曾獻瑩表示，新壽現階段能夠幫的忙就是盡快解約，且輝達進駐北市有各黨派議員盯著，新壽可以放心解約，否則才逐步恢復社會信任度，恐因多次拖延造成不必要爭議，反而可能再次成為全民的公敵。

而市府也在今天下午與輝達總部不動產副總裁Scott Ekman會面取得「投資意向書」，曾獻瑩說，投資意向書不是正式開發計畫書，而是輝達對 T17、T18 的進駐需求確認文件，可作為與新壽解約時的「確信依據」。市府取得意向書後，將提供給新壽，加速其完成合意解約，但不會接受任何會限制未來土地使用附加的條件。

曾獻瑩表示，待市府與新壽解約後，後續設定專案地上權，輝達會提出完整的投資計畫書內容包含建物規模、技術需求與進駐規畫等，市府則需要大約一至兩個月的時間審查，確認所有規畫符合開發規定，才會正式設定專案地上權，依目前規劃，正式簽約預計明年三月完成。

曾獻瑩表示，輝達投資案是台北市產業升級與科技競爭力的重要契機，全案不應再被來回延誤，市府在程序上必須保持透明、依法行政，也應確保土地權利清楚、流程穩健，讓輝達順利啟動投資計畫，為北市科帶來長期產業發展與城市競爭力的提升。