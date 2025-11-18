買氣急凍拖累薪資 不動產開發業獎金年減七成

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

房市買氣持續降溫，不動產業薪資同步承壓。主計總處最新統計顯示，9月不動產業薪資已連四個月下滑，經常性薪資、非經常性薪資皆顯著走弱，其中不動產開發業影響最大，9月非經常性薪資年減幅超過七成。業者分析，因新建案未能完銷，結案獎金遲未發放，導致從業人員收入萎縮。顯見市場觀望情緒，已動搖從業人員的獎酬結構。

依據統計，9月不動產業經常性薪資平均數為44,621元，較上月再減307元，已連四月縮減，若觀察經常性薪資中位數，前九個月平均為36,564元，較去年同期減少831元，年減幅2.22%。中位數下滑幅度大於平均數，反映多數從業人員實質感受更為明顯。

非經常性薪資更是重災區。包含年節、年終、紅利、績效獎金及加班費等合計，9月不動產業僅7,609元，年減4,143元，跌幅高達35.25％。其中不動產開發業受影響最深，非經常性薪資僅4,720元，較去年大減13,014元，年減幅高達73.38％，幾乎腰斬再腰斬。

整體薪資面也不亮眼。9月不動產業總薪資52,230元，較去年大減4,017元、減幅7.14%。累計今年前九個月，平均總薪資為518,247元，較去年同期減少18,126元，減幅3.38%；其中不動產經營及相關服務業降幅更多，前九月平均總薪資僅442,449元，年減28,116元、跌幅達5.97%。

工時面則顯示產業動能持續偏弱。9月不動產業正常工時168.9小時、加班2.4小時，合計171.3小時。其中不動產開發業加班工時僅1.5小時，月減21.05％、年減11.76％，進一步印證市場推案與交易活動均偏向保守。

上揚建設執行長蔡紹豪指出，以往新建案多採「完銷後結案、再發獎金」模式，但目前不少建案銷售進度緩慢、遲遲無法完銷，使得結案獎金遲未發放，從業人員收入因此受到壓縮。

他強調，自去年919央行限貸新制上路，部分建案甚至出現「半年賣不出一戶」的情況，政策端對市場的抑制不僅影響推案與銷售，也一路傳導至營造、裝修、傢俱家電等下游產業鏈，形成連鎖性萎縮。

目前時序正進入傳統購屋旺季，但蔡紹豪坦言，「第三季過後，其實就覺得今年已經結束了」，整體市場動能明顯不足。除少數新案因新鮮度與話題性拉抬買氣外，多數建案在銷售達兩至三成後便陷入停滯，顯示買盤觀望態度仍重。

他也指出，即便換屋族賣屋期限由一年延長至18個月，銀行端承作意願仍偏低，使換屋族面臨資金斷鏈風險；在原屋難售、貸款取得不易的情況下，購屋與換屋需求一併受抑，市場形成「一環扣一環」的緊縮效應。他評估，若明年相關政策未見調整，房市疲態恐將持續延伸。

