房市轉冷不玩了？ 不動產員工退出率近8個月次高

房市買氣轉冷，衝擊不動產業人力穩定度。主計總處最新統計顯示，今年9月不動產業受僱員工退出率達2.92%，雖較上月略減0.21個百分點，但仍寫下今年2月以來次高；累計前九個月退出率為2.6%，年增0.26個百分點，顯示房市景氣低迷狀況也反映在人力結構上。

依主計總處統計，9月全體受僱員工數為854.7萬人，進入人數22.8萬人、退出人數22.6萬人，進入率與退出率分別為2.67%與2.65%，整體人力流動持平。但細看產業，不動產業退出率達2.92%，明顯高於全體平均，顯示該產業受景氣變化衝擊較大。

退出者變多，新進人員也同步減少。統計顯示，9月不動產業進入率為2.92%，較上月略減0.01個百分點，已是連續三個月下滑。產業補新血狀況趨弱，讓整體受僱人數跟著萎縮，9月不動產業受僱員工數133,798人，約略與上月持平，但相比去年9月，年減幅1.23%；其中不動產經營及相關服務業受影響最深，9月員工人數為87,954人，年減1.43%。

第一建經研究中心副理張菱育表示，不動產業人員退出率提高，確實與近一年房市交易量降溫有關，受到央行持續信用管制、購屋貸款條件趨於嚴格等影響，市場交易步調放緩，使業者更重視組織效率與服務品質的提升，帶動整體人力配置朝精緻化與專業化發展，房仲業本身具高度市場敏感度，從業人員會隨著市況變化調整策略與分工，反映出產業正持續朝穩健經營的方向邁進。