經濟部因應美關稅說明會 盼與中部產業推轉型升級

中央社／ 台中18日電

經濟部因應美國關稅出口供應鏈支持措施，今天在台中舉辦中區場說明會，除針對政策宣導說明，並聆聽產業建議，期盼透過說明會，讓業界了解相關資源，協助提升競爭力與升級轉型。

說明會今天在台中軟體園區舉辦，針對提升產業競爭力、開拓多元市場、金融支持、安定就業等主題進行說明，經濟部次長何晉滄、民主進步黨籍立委何欣純、中華民國特定工廠聯合會理事長葉振福、中華民國工業區廠商聯合總會監事主席許長發、台灣手工具工業同業公會理事長謝武志等人皆出席。

何晉滄會中致詞時表示，行政院因應美國關稅，在韌性特別條例編列新台幣930億元預算，支持產業與安定就業，目前美國暫時性稅率是20%再疊加原有稅率，工業產品平均稅率是3.3%，部分產業如工具機原稅率較高，對產業帶來很大影響。

何晉滄提到，台美關稅談判還在進行，美方也很關切台美在半導體進行合作，行政院提出台灣模式的關稅協議，希望能將過去科學園區發展經驗，協助美國建設類科學園區，對於台灣半導體產業鏈生態系向外延伸，也是很好的合作機會。

針對中部產業，何晉滄說，中部是精密機械、金屬加工的傳產聚落，特別是手工具、運輸工具、汽車零組件等重要產業，希望透過說明會，讓產業界了解相關資源，幫大家提升競爭力、技術升級轉型。

何欣純說，經濟部好不容易通過預算，強調「要看得到、吃得到」，真的要為第一線為台灣拚經濟的基礎工業，尤其產業鏈的每個環節廠商與勞工，都能感受到政府願意陪伴一起撐過難關。

何欣純表示，申請輔導與補助的行政程序，要簡化流程並提升效率，若拖延到業者撐不下去時，拿到政府補貼可能也沒有用，特別預算希望帶給中小微型基礎工業的產業鏈及時雨，先撐住再講轉型升級，政府要作為產業的後盾，危機就是轉機，幫大家度過難關。

謝武志接受媒體聯訪時表示，手工具業受關稅影響，平均減少約3成訂單，關稅的不確定性是現在最擔心的事，期盼早日底定，要跟客戶談關稅分攤，才能準備因應措施。公會正規劃針對業者，利用這次困境辦理培訓計畫，提升不管是業者、領導階層的競爭力，去爭取訂單搶占市場。

