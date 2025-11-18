中油：三接工程採購案招標過程合法 無護航特定廠商

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

有關媒體報導對三接一期(第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程)採購案招標流程及公平性的質疑，台灣中油嚴正澄清，本案採公開招標、適用最有利標決標並公開預算，依投標須知載明採一次投標、不分段開標，且依政府採購法相關規定於開標時同步宣布標價，並無所謂先行開價格標再開技術標情事。

至於外界質疑本案開標程序冗長似有護航特定廠商情事，當時投標廠商亦曾向行政院工程會陳情，工程會於108年3月29日召開開標疑義諮詢會議並確認本案採購程序及延長等標期無不合理之處。媒體報導內容與事實嚴重不符，台灣中油深表遺憾。

本案以最有利標方式決標，主要針對廠商之技術、品質、功能、商業條款或價格等項目綜合評選，因此價格非決標之唯一考量。依據最有利標評選辦法第17條第3項規定，價格納入評比者，其所占全部評比項目之權重不得低於20%，且不得逾50%，本案嗣經評選委員會審定「報價之完整性、合理性、正確性」項目占全部評比項目之權重20％，符合政府採購法規定。

台灣中油表示，本案107年6月8日開標，經審標後於8月15日召開採購評選委員會議並選定最有利標廠商，復因迴避替代修正方案之環評尚未通過而辦理保留決標，俟10月8日環評通過後於10月26日決標，一切程序合法，報導所稱護航特定廠商情事並非事實。

台灣中油再次強調，工程會108年3月29日已召開本案開標疑義諮詢會議，確認本案開標時宣布各投標廠商標價無違反採購法相關規定，配合環評審議期間補充招標文件內容延長等標期亦無不合理之處。台灣中油致力配合政府國內能源轉型政策，戮力推動三接(觀塘接收站)各項工程建設，懇請各界給予支持。

相關新聞

直呼老朋友...蔣萬安本周與副總裁會面 輝達將帶意向書

輝達落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安本周將與輝達總部不動產副總裁會面，蔣萬安今上午市政會議前被問及，與輝達副總裁...

房市轉冷不玩了？ 不動產員工退出率近8個月次高

房市買氣轉冷，衝擊不動產業人力穩定度。主計總處最新統計顯示，今年9月不動產業受僱員工退出率達2.92%，雖較上月略減0....

數發部推政府AI應用平台提升行政效率 也激勵本土軟體產業發展

全球企業、民眾使用人工智慧（AI），政府機關也期望導入AI，不少單位卻因為「不敢用、成本高、應用少」，而不敢隨意導入。為...

影／都在蛋黃區！屏東社會住宅再+2 永城、鶴聲好室今動工

屏東縣社會住宅再增兩處，永城好室、鶴聲好室今動工，都位在屏東市蛋黃區，也是屏東縣第3、4處社會住宅，預計2028年完工。...

北士科 T17、T18 解約卡關？北市議員：新壽不要再垂死掙扎

輝達落腳北士科T17、T18，北市府本周將與新壽簽解約協議書，但新壽提出附帶條件，若設輝達用了幾年後，須要再把土地還給新...

T17、18解約卡關？ 李四川曝新壽一要求市府無法接受

輝達落腳北士科T17、T18，北市府本周將與新壽簽解約協議書，副市長李四川今天在市政會議前被媒體詢問進度。他表示，新壽要求如果土地沒給輝達，就要再歸還給他們，北市府無法接受。市府本周將約輝達的不動產副總裁拜訪市長蔣萬安，輝達也會帶來投資意向書。

