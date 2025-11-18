台吐簽署合作協定 強化氣候、經濟發展合作

賴清德總統18日偕同副總統蕭美琴，在總統府與友邦吐瓦魯總理戴斐立進行雙邊會晤，並見證簽署「台吐團結共榮條約」、「台吐多樣化漁業合作協定」及「台吐運動交流合作意向書」，盼深化兩國情誼，為彼此拓展更多元的交流與合作量能，繼續為世界做出更多貢獻。

會中，賴總統分別見證外交部長林佳龍、農業部長陳駿季及運動部長李洋與戴斐立總理簽署「台吐團結共榮條約」、「台吐多樣化漁業合作協定」以及「台吐運動交流合作意向書」。

賴總統致詞時表示，去年戴斐立總理上任後提出「21項優先施政計畫」，其中更將深化台灣和吐瓦魯邦誼列為重要施政方向。

賴總統說，他也積極推動「榮邦計畫」，透過分享台灣經驗，與友邦及理念相近國家深化合作，共同促進繁榮發展。因此去年訪問吐瓦魯時，與戴斐立共同簽署「台吐深化全面夥伴關係聯合公報」，兩國也各推派代表成立「台吐菁英小組」，以精進各項合作計畫，提升雙邊關係。

賴總統指出，「台吐團結共榮條約」代表台灣和吐瓦魯就像一家人，這項條約就是引用吐瓦魯語Kaitasi－「至親家人」的意涵，象徵兩國情同手足、相互扶持的深厚情誼。未來這項條約將成為兩國合作重要根基，讓雙方在經濟、糧食安全以及醫療衛生等領域，持續深化夥伴關係。

賴總統提及，「台吐多樣化漁業合作協定」，是去年訪問吐瓦魯時，戴斐立總理特別關心的議題，他也非常重視，過去這段時間台灣籌組考察團前往吐瓦魯，兩國成功凝聚共識。透過「台吐運動交流合作意向書」，則期待加強運動人才的培育和交流。

戴斐立總理致詞說，去年賴總統訪問吐瓦魯國時，雙方承諾成立「台吐菁英小組」以強化兩國夥伴關係，很高興在短短一年內就可以見證簽署「台吐團結共榮條約」，這是兩國之間首次將雙邊合作關係奠基於法律架構之上，而不僅是政治承諾。

戴斐立提到，「台吐團結共榮條約」的吐瓦魯語kaitasi，字面上的意思是「一起吃飯」，但其更深層意義在於體現相互尊重、忠誠及信任的傳統價值。此項條約建立一套創新多元的援助機制，讓台灣未來協助吐瓦魯國的國家發展優先計畫更具可預測性及永續性。

他指出，「台吐團結共榮條約」強化兩國在氣候行動、經濟發展、糧食安全、衛生、教育及文化交流方面的合作。此外，今天兩國也將簽署「台吐多樣化漁業合作協定」，旨在拓展圍網漁業及延繩漁業等相關的合作機會，以及「台吐運動交流合作意向書」，期盼強化雙方青年發展與文化連結。

戴斐立表示，感謝台灣在過去近50年來在教育獎學金、醫療服務、漁業合作、農業與糧食安全、基礎建設、文化、體育及民間交流等方面提供的支持。吐瓦魯會持續堅定為台灣能參與聯合國及其相關機構發聲。

戴斐立也說，氣候變遷及其引發的海平面上升是吐瓦魯國未來存亡的最大威脅，感謝台灣長期透過「吐瓦魯海岸調適計畫」協助吐國進行氣候調適工作，並承諾在氣候變遷影響下，都將持續維護吐瓦魯國的國家地位及主權延續。期盼「台吐團結共榮條約」為兩國未來數十年的合作奠定堅實基礎。