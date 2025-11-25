融資專法必要性之辯證：強化監管勝於另立新法

關於是否應為融資公司制定一部獨立專法的爭論，近來甚囂塵上。然而，在探討此議題時，我們必須正視融資租賃業在台灣經濟體系中扮演的關鍵角色。這些非銀行金融機構，補足了傳統銀行授信無法滿足的需求。它們為那些信用資力暫時未達銀行標準的中小企業及個人，提供了一個合法且更具彈性的資金管道 。鑑於台灣經濟以中小企業為骨幹，這些企業的生存與發展，往往仰賴於這種多元化的資金來源 。融資公司不僅是補充銀行缺口的重要角色，更透過其靈活的融資服務，成為扶植中小企業成長的關鍵力量，同時也從根本上減少了地下錢莊的氾濫，發揮了正面的社會功能。部分律師團體與民意代表高聲疾呼，認為現行法規不足以遏止亂象，唯有專法才能將其納入特許行業，從根本上解決問題。然而，若從金融專業與法治效率的角度深入檢視，這項主張不僅存在多重謬誤，更可能使現已取得顯著成效的監管努力功虧一簣，甚至因過於嚴苛的法規而導致許多中小企業借不到錢，對整體經濟造成衝擊 。以下論述為何無需另立新法。

一、被誤解的亂象：問題不在「無法可管」，而在「無人可管」

長期以來，融資租賃業被視為監管真空的「三不管地帶」。超額放款、巧立名目收費、空白本票，甚至不當催收等問題層出不窮。批評者將這些亂象歸咎於缺乏專法，但這其實是誤解了問題的本質。

事實上，問題的根源在於權責主管機關不明且管理人力有限，而非「無法可管」。隨著金管會的積極介入，情況已獲得根本扭轉 。金管會選擇了一條更具效率的道路：透過修正授權子法，將市場上主要的大型融資集團納入《金融消費者保護法》（簡稱《金保法》）的適用範圍。這項策略性舉措，已直接且精準地消弭了過往的主要爭議：針對資訊透明化： 法規明確要求業者在廣告和契約中完整揭露「年利率」及「總費用年百分率」；針對禁止超額放款： 法規明文規定，融資金額不得超過交易標的物的價值，直接回應「三萬元機車貸三十萬」的社會爭議 ；針對保護消費者權益： 新規嚴禁不當催收、代簽章或要求簽立空白本票等行為。簡言之，現行法規已提供了足夠的法源來解決被點名的所有問題。此刻推動專法，只是在一個已經有解決方案的問題上，重複製造另一個法規工具，其必要性令人質疑。

二、罰則與風險：專法並非唯一解方

另一個支持專法的論點，是認為融資公司應比照銀行納入特許行業，並建立高額罰則。然而，這同樣忽略了金融體系的核心邏輯。金管會已明確指出，融資公司的核心業務不涉及「吸收社會大眾存款」。這意味著，與銀行不同，融資公司不會產生系統性風險。即便單一公司倒閉，其影響也僅限於公司本身與其債權人，不會引發如同銀行擠兌般的金融海嘯。由於缺乏系統性風險，將其列為特許行業不僅缺乏必要性，更可能人為提高市場門檻，阻礙中小企業的資金流動，最終得不償失。至於罰則，現行的《金保法》已授權金管會可對違法業者處以最高新台幣1,000萬元的罰鍰 。這一罰款額度與銀行業相當，甚至更高，已足以形成強大的嚇阻力。

三、公股銀行與國際經驗：問題核心不在專法

監察院曾揭露，公股銀行對融資租賃業的放款金額大幅成長，引發「無本生意」的質疑 。但這項問題的根本，在於公股銀行的授信與公司治理，而非融資公司缺乏專法 。解決之道應是財政部與金管會應強化對公股銀行的行政管理，要求其更審慎地進行授信，從資金源頭解決問題。

從國際經驗來看，日本的《貸金業法》雖以嚴格著稱，其「總量規制」卻可能不適用於以中小企業為主的台灣經濟 。反觀美國，其在2008年金融危機後，透過設立消費者金融保護局（CFPB）來集中監管非銀行金融機構，這與台灣金管會透過擴權來分階段納管的模式不謀而合 。這證明，無須另立新法，透過一個強大且獨立的監管機構，同樣能達成消費者保護的目標。

四、未納管小型業者：專法之外的務實解方

批評者常指出，現行分階段納管的模式未能涵蓋數量龐大的中小型融資公司，但這並不代表專法是唯一解方。法律專家指出，現行《民法》已規範利率上限，而《金保法》子法也已明確規定不得簽立空白本票。對於未納管的業者，更務實的處理方式是：加速金管會的納管時程 、強化金管會與經濟部、法務部等跨部會的協調 、以及透過行政指導推動全產業聯合徵信機制 。此外，強化宣導、引導民眾選擇受《金保法》納管的合法業者，也能在現行制度下獲得更佳保障。

結論：強化執行力，勝於另闢戰場

總而言之，台灣當前所面臨的融資亂象，已可透過現行《金保法》、《洗錢防制法》及《公開發行公司資金貸與辦法》等配套法規，形成一個完整且有效的監管網絡。制定一部新的《融資公司專法》，不僅缺乏實際必要，更可能徒增行政成本，並因過度僵化的法規而扼殺市場活力。

最務實的道路，是將寶貴的行政資源，投入在加速分階段納管的時程、建立全產業的徵信機制，以及強化對公股銀行的管理與監督 。這才是真正能從根源上解決問題，同時兼顧消費者保護與市場發展的雙贏策略。