新麥法說會／中國大陸烘焙市場兩極化 積極布局非美市場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

亞洲最大烘焙設備製造銷售商新麥（1580）18日召開線上法說會，新麥中國總經理謝銘璟表示，由於中國大陸烘焙市場持續低迷，新麥今年強化海外地區布局，以分散市場風險。

新麥表示，今年前三季合併營收中，亞洲市場占比 62%，其中中國大陸占約六成，仍是最重要的市場；謝銘璟表示，中國大陸整體烘焙市場門市新開店家數仍舊持續低迷，大眾消費下行與市場兩極分化為目前的趨勢，消費下行導致資本投資保守，而市場兩極分化則是頭部品牌萎縮與新興品牌突圍，新麥根據這些市場特性，部署區域差異策略，確保在中國大陸市場能保持團隊的競爭力。

此外，今年6月新麥董事會已通過哈薩克斯坦設立子公司，以及本月12日通過泰國租地建廠，顯示新麥在亞洲布局的全面性。美國市場因中美貿易關稅戰產生較不穩定的因素，但新麥為分散市場區域風險，在美洲的布局已不侷限美國，而是含括了全美洲，今年前三季除美國市場微幅衰退外，在加拿大、墨西哥、巴西、智利等國都有所成長。

一直以來新麥銷售全球近 60 個國家，涵蓋五大洲的烘焙市場，在中美貿易戰以及中國大陸經濟疲弱的影響下，仍能獲得市場的肯定，交出亮眼的成績單。

新麥今年前三季合併營收新台幣36.48 億元，年增6.87%，創歷史同期新高，前三季稅後純益4.66億元，年減8%，稅後每股純益9.37元。

