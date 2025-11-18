「洗選蛋品食農食安研討會」共推蛋品安全與溯源透明

台灣精緻洗選蛋品協會理事長吳清德18日於彰化表示，本會有幸承接財團法人中央畜產會補助案，於彰化舉辦「洗選蛋品食農食安研討會」，旨在強化蛋品洗選產業鏈的食安管理與溯源制度，推動產業升級，保障消費者權益。

本次研討會榮幸邀請行政院食品安全辦公室、農業部、中央畜產會等中央機關代表蒞臨指導，並集結全台畜牧業界先進與學術界專家共同參與，現場交流熱絡，展現產官學攜手推動蛋品安全的決心。

會中安排多場專題演講，聚焦政府最新推出的農業補助政策、雞蛋洗選標準化推動策略，以及食品安全監管機制等議題，協助業者掌握政策脈動，提前布局未來產業發展方向。

與會業者亦踴躍分享洗選蛋工廠實務經驗，針對設備升級、流程優化、標示制度與市場行銷等面向深入討論，凝聚產業共識。

吳清德指出，隨著政府推動雞蛋洗選與噴印溯源碼政策，消費者現已可透過官方溯源平台查詢每顆雞蛋的來源牧場、洗選廠、飼養方式及製造日期，生產資訊更加透明，顯著提升民眾對蛋品安全的信任感。

這不僅有助於強化國內蛋品品質管理，而不是只限定「飼養模式」的差異，將對「飼養環境用藥合法性」的正確使用加以注意，最近社會關切之「雞蛋芬普尼事件」，係屬個別來源問題，且歸功於國內生鮮雞蛋有完整的雞蛋溯源制度及措施，而能確保國人食的安全。