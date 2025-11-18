快訊

數發部推政府AI應用平台提升行政效率 也激勵本土軟體產業發展

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數位發展部建置政府AI應用平台TryAI，該平台首創「先試用後採購」機制，讓機關確認需求後再行採購相關軟體。記者馬瑞璿／攝影
數位發展部建置政府AI應用平台TryAI，該平台首創「先試用後採購」機制，讓機關確認需求後再行採購相關軟體。記者馬瑞璿／攝影

全球企業、民眾使用人工智慧（AI），政府機關也期望導入AI，不少單位卻因為「不敢用、成本高、應用少」，而不敢隨意導入。為此，數位發展部建置政府AI應用平台TryAI，該平台首創「先試用後採購」機制，讓機關確認需求後再行採購，更透過「政府出題、產業解題」的AI Bots市集模式，以激勵本土AI軟體產業發展。

數發部數位政府司長王誠明今日指出，TryAI提供符合政府資安規範的專屬環境，也讓政府單位可以試用，以確保納稅人的錢花在刀口上。

TryAI平台自今年3月31日上線以來已展現顯著成效，目前平台提供包含TAIDE、Gemini、ChatGPT等32種語言模型及20項共通性AI工具，吸引超過30個機關導入使用。

其中，衛生福利部利用平台自製「公版神隊友」，將原先需耗時30至40小時的人工會議紀錄整理工作，大幅縮短至6小時，效率提升逾5倍；此外，內政部、財政部及行政院公共工程委員會也已實際應用於報表審核、文獻研究與採購法問答等業務，證實AI能有效減輕行政負擔，提升公共服務效能。

內政部統計處長饒志堅指出，現在的AI會寫新聞稿、寫公文、也會進行AI翻譯，除了文字生成之外，也可以進行影像辨識，尤其，未來在出入境時，AI可以搭配X光機迅速找出毒品，希望透過AI，能夠讓行政效率持續提升。

數發部進一步說明，TryAI平台不僅是工具庫，更是本土AI產業的孵化器。為確保機關「敢用」，數發部彙整各機關如公文助理、新聞稿生成等共通需求，廣邀國內資訊服務業者開發生成式AI工具，並上架至AI Bots市集，政府機關可以先試用，確認符合業務需求後，再循共同供應契約採購。此模式除了能降低機關試錯成本，同時，也能為台灣AI軟體業者創造精準的市場機會。

展望未來，數發部將持續優化TryAI平台場域，並透過舉辦「數位政府AI解決方案媒合說明會」等活動，深化公私夥伴關係。期盼透過政府出題、產業解題的良性循環，加速AI工具在公部門落地應用，共同建構更智慧、更高效的數位政府。

AI 數發部
