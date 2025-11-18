屏東再添353戶社宅 國家住都中心永城好室、鶴聲好室動土

國家住都中心18日於屏東市舉辦「永城好室」及「鶴聲好室」社會住宅動土典禮，為中央繼「瑞屏安居」和「光春好室」後，於屏東縣動土的第3和第4處社宅。「永城好室」和「鶴聲好室」分別提供187戶和166戶居住單元，預計2028年竣工，總工程經費19億4,110萬元，由中央全額投資興建。

內政部常務次長吳堂安致詞表示，政府持續以社會住宅作為帶動居住政策的火車頭，透過包租代管、租金補貼等多元措施，全面落實居住正義。中央特別透過婚育戶專案放寬申請資格、加碼補助並擴大供給比例，目的就是協助年輕人「住得到、住得起、住得好」，讓青年在穩定居住的前提下，更願意成家、生兒育女。

立法委員鍾佳濱指出，國家將優良土地投入興建社會住宅，要特別感謝賴清德總統與前總統蔡英文在居住政策上的努力推動，使社會上更多弱勢與需要協助的族群能以合理負擔入住。他強調，社會住宅不只是遮風避雨的建築物，更是一個互相扶持、彼此照應並提供多元社會服務支持的社區。

立法委員蘇清泉表示，屏東需要更多優質社會住宅來支持青年發展。社宅不僅提供平價且高品質的居住環境，也是年輕人在打拚階段最有力的後盾，並期盼屏東社會住宅工程能順利如期完工。

屏東縣長周春米亦歡心表示，上週末才剛參加國家住都中心「瑞屏安居」社宅的上樑典禮，今天接續迎來兩處社宅的動土典禮，可見民眾高度期待。她感謝國家住都中心在規劃與施工品質上的用心，也強調兩處社宅位於生活機能良好的地段，並規劃有托嬰中心與多元社服資源，期待未來完工後成為屏東縣新的城市亮點。

國家住都中心花敬群董事長強調，不管在哪一個縣市，國家住都中心推動社會住宅在建築品質上「全國一致」，期許蓋出最優質的社會住宅，服務在地鄉親與照顧多元族群。國家住都中心從2020年至今，5年多來推動全台6.9萬戶社會住宅，超過130個工地開工，目前在屏東有5處社宅興建中，「瑞屏安居」預計2026年底就能完工。

國家住都中心強調，社會住宅工程施工期間，透過三級品管及督導制度，嚴格把關興建品質及工地安全，並在興建期間加強各階段品質查核，針對施工中可能發生之風險詳加評估，檢討改善現有安全衛生設施、承攬管理等控制措施，進一步確保工程品質跟勞工安全，為民眾打造最安全、安心的居住環境。

截至今日，國家住都中心於屏東縣直接興辦5處共1,130戶社會住宅，包含興建中的屏東市「瑞屏安居」、潮州鎮「光春好室」，今日動土的「永城好室」和「鶴聲好室」，已決標待開工的恆春鎮「恆春好室」，另有已啟用入住的屏東市「台糖椰林學苑」。

「永城好室」、「鶴聲好室」動土典禮由內政部吳堂安常務次長、立法委員鍾佳濱、立法委員蘇清泉、屏東縣長周春米、屏東縣副縣長黃國榮、國家住都中心花敬群董事長、內政部國土管理署游源順總工程司、國土署南區都市基礎工程分署林敬賢分署長、國有財產署南區分署屏東辦事處林秀娟處主任等各方嘉賓一同蒞臨，祈求工程順利進行。