影／都在蛋黃區！屏東社會住宅再+2 永城、鶴聲好室今動工

屏東縣社會住宅再增兩處，永城好室、鶴聲好室今動工，都位在屏東市蛋黃區，也是屏東縣第3、4處社會住宅，預計2028年完工。屏東縣社會住宅興建中還有屏東市瑞屏安居、潮州鎮的光春好室。另外，恆春鎮也將興建社會住宅，預計明年上半年動工。

今動工2處社會住宅屏東市永城好室、鶴聲好室，都位在屏東市蛋黃區，永城好室在縣政府、縣議會附近，是以前青創基地；鶴聲好室則在屏東榮總附近。

屏東縣長周春米、立委鍾佳濱、蘇清泉都受邀參加，內政部次長吳堂安、國家住都中心董事長花敬群，和施工、監造團隊出席動土典禮，祝禱工程如期如質完工。

周春米說，屏東社宅布局「一棒接一棒」的速度展開，打造友善、宜居的城市。近年屏東迎來產業轉型期，2020年行政院拍板高鐵延伸屏東、2023年科學園區擴區與動土，到2025年行政院提出「大南方新矽谷計畫」，再加上國科會宣布國家火箭發射基地正式落腳滿州，半導體、AI、太空科技等新興產業陸續布局，代表屏東已成功踏上南部科技產業S廊帶的重要位置，而隨之而來的人口與人才匯聚，更凸顯完善住宅環境的迫切需求。

周春米細數屏東社宅布局，屏東市「瑞屏安居」預計2026年底完工，提供520戶；潮州「光春好室」提供172戶，預計2027年完工；今動土「永城好室」與「鶴聲好室」再新增353戶，可望於2028年投入使用。恆春的社宅基地已完成招標，正待動土，以穩健速度成長中。

周春米說，屏東邁向科技成長新時代，社會住宅是吸引人才、支持產業的重要基礎建設。縣府將持續與國家住都中心合作，以最快速度、最完整規畫，打造兼具品質、人本與安全的社會住宅，讓屏東成為青年返鄉與人才移居的首選。

縣府城鄉發展處表示，為滿足屏東年輕族群與外來人才的居住需求，持續與國家住都中心合作，在東港、萬丹、內埔等重要生活圈盤點適合土地，務求讓社宅網絡「從屏北到屏南、從市區到鄉鎮」，讓屏東青年安居、願留、樂業。

「永城好室」鄰近縣府，基地面積3333平方公尺，規畫187戶社宅與托嬰中心；「鶴聲好室」鄰近屏東榮民總醫院，基地3605平方公尺，興建166戶並設身心障礙照顧福利設施。