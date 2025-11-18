雲達科技SC25秀肌肉 展示運用NVIDIA加速技術的AI解決方案

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

全球資料中心解決方案領導供應商雲達科技（QCT）將於 11 月 18 日至 20 日參加在美國密蘇里州聖路易市舉行的 2025年超級運算大會（SC25）。以「智慧 AI 解決方案，驅動未來發現」為主題，雲達將在本次展會發表QCT AI Platform on Demand（QCT AI POD）—一套針對現代超級運算和企業 AI需求而設計的先進AI 基礎設施。

「雲達科技致力於推動資料中心技術的創新」，雲達科技總經理楊麒令表示。「QCT AI POD展現了雲達持續提供創新、高效能解決方案的承諾，協助超級運算資料中心與研究人員取得 AI 與HPC所需的加速運算能力」。

雲達科技將在SC25展示其旗艦解決方案 QCT AI POD，協助企業與研究機構加速採用生成式與代理式 AI。QCT AI POD為一套機櫃級、全整合系統，採用 NVIDIA AI 基礎設施，將運算、網路與儲存無縫整合為一套隨插即用型 AI 解決方案。為簡化部署流程，系統已預先驗證與配置，協助組織降低 AI 叢集整合的複雜度，加快上市時程。

QCT AI POD 同時提供完整的軟體堆疊，包括叢集監控與管理工具，以及預整合的軟體函式庫、工具包與工作區，讓開發者與 IT 團隊能以穩定且最佳化的基礎設施作為基礎，專注於 AI 應用開發。

QCT 的展示重點也包括 QCT AI POD 所支援的多樣化硬體選項，滿足各種 AI 與 HPC 工作負載需求。其中QuantaGrid D75E-4U基於 PCIe 平台，支援 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，適用於 AI 推論、視覺運算與多種企業工作負載。QuantaGrid D75H-10U則基於 NVIDIA HGX B300 平台，適用於部署最高需求的 QCT AI POD，實現大型模型訓練與推論等AI-HPC工作負載。D75H-10U支援 PCIe Gen 6 與雙 200 Gb/s NVIDIA BlueField-3 SuperNIC，實現高速東西向 GPU 溝通，並透過 NVIDIA BlueField-3 DPU 加速與確保南北向資料傳輸，有效消除瓶頸，支援多模態推理與模擬等複雜工作負載。

在機櫃層級，NVIDIA GB300 NVL72 將 72 顆 NVIDIA Blackwell Ultra GPU 透過超高速 NVIDIA NVLink 整合，提供訓練全球最大語言模型所需的運算與互連效能，實現無與倫比的效率與擴展性。

